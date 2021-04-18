培养“三创型”人才，这个竞赛很精彩

本届大赛初步设置3个赛道8个赛项

为了深入贯彻《粤港澳大湾区发展规划纲要》文件精神，积极拓展粤港澳大湾区的工程教育合作，探索新时代大湾区教育改革发展的新模式，实现三地工程教育资源共享、优势互补、协同创新、合作共赢，为粤港澳大湾区教育合作注入新活力。4月18日，“第二届粤港澳大学生工程训练综合能力竞赛暨第七届全国大学生工程训练综合能力竞赛选拔赛”在华南理工大学举办。华南理工大学教务处张星明处长、大连理工大学工程训练中心主任国赛组委会巡视员李喆教授等出席活动并在开幕式上致辞。

据悉，本届竞赛以“守德崇劳工程创新求卓越，服务社会制造强国勇担当”为主题，通过这次竞赛，为发掘和培养创新型工程技术人才探索更加科学的模式。参赛院校来自粤港澳22所高校，113支队伍，452位同学。

华南理工大学教务处张星明处长华南理工大学教务处张星明处长在致辞中说：“多年来，华南理工大学一直以培养“三创型”人才为目标，以“重在实践，鼓励创新”为指导思想，通过竞赛活动加强教育与产业、学校与社会、学习与创业之间的联系。工程训练是课堂教学的延伸，开展工程训练综合能力竞赛是强化实践教学，培养创新精神和提高实践能力的重要方式。”

本届大赛初步设置3个赛道8个赛项，分别是：第一，工程基础赛道，包括：势能驱动车、热能驱动车;第二，“智能+”赛道，包括：智能物流搬运（含智能机器人及桥梁结构设计两个项目）、水下管道智能巡检、生活垃圾智能分类和智能配送无人机;第三，虚拟仿真赛道，包括工程场景数字化1个赛项。这些项目内容丰富、形式多样，体现了新工科背景下多学科交叉的创新人才培养模式。其中热能驱动车、智能机器人、生活垃圾智能分类在4月18日举行现场竞赛，工程场景数字化举行线上竞赛。