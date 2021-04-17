132个班！省实两大校区落子白云，最新规划来了

广东实验中学落户广州白云区的两大校区规划有最新进展。

广东实验中学落户广州白云区的两大校区规划有最新进展。4月16日，广州城市规划委员会地区规划及城市设计专业委员会第二十次会议对白云区政府储备用地（东平地块）控制性详细规划、白云新城省实小学部地块（AB2804规划管理单元）控制性详细规划等议题进行审议，两大校区面积总和接近20公顷（300亩）。

两校区拟明年9月开学，何镜堂院士担纲设计

2020年9月，白云区人民政府与广东实验中学签订合作办学协议，广东实验中学正式落户白云区，在云城街道和永平街道选址建设两个校区，实现小初高一条龙优质教育服务，进一步提升白云基础教育实力和教育地位。

两个新校区以“2022年3月建成，2022年9月开学”为目标推进建设。

白云区正在组织开展两个校区的控规优化工作，并委托何镜堂院士及其团队进行建筑方案设计。

本次规划涉及的永平校区，规划为84班完全中学，初中36班，高中48班；本次规划涉及的白云新城省实小学部，规划为48班小学，其用地性质将由目前的经营性居住用地调整为公益性中小学用地，且总建筑量不增加。不过规委会表示，目前班级设置只是处于规划阶段，届时将根据实际办学情况，班数将以教育局最终批复为准。

永平校区：山水书院、智慧绿廊

永平校区项目位于白云区永平街道东平村，西侧为广从快速路，北侧为地铁14号线白云东平站，涉及AB2201规划管理单元。

项目距白云机场约14公里，距白云新城、白云站约10公里，对外出行条件良好。地块及周边规划为东平汽车小镇，临近白云大道北、岭南新世界东汽车产业集聚区等。但地块现状开发建设滞后，现状产业结构低端，不能满足片区发展需求。通过引入优势产业，有利于土地集约节约发展，提升土地价值，促进片区产业转型。

同时，为推动广东实验中学的规划建设，本次规划将同步落实项目融资地块和征地返还的留用地，并预留重大项目安置需求。

规范范围用地面积29公顷，总建筑面积14.0万平方米（不含学校）。其中：中小学用地14.4公顷，设置84班完全中学，服务设施用地0.7公顷，设置18班幼儿园。

道路交通上规划新增两条16米规划支路，大哦路网密度由7.2公里/平方公里提升至9.2公里/平方公里。调整华远路、东康路和凤凰东路线位和宽度（由15米调整为16米），避让总规绿线，减少对学校地块的切割，优化道路断面，与广从路快速化工程相衔接；调整永凤路宽度（由29米调整为30米）。

交通组织上，通过白云东平站和人行天桥加强广从快速路两侧的慢行联系。规划范围内广从快速路沿线规划支路均以“右进右出”的交通组织方式衔接，限制华远路左转东康路及广从路掉头进入华远路的交通功能，减少交叉口交通冲突点。学校内部形成双向车行环路串联各个功能组团，并通过公共连廊组织步行交通，实现人车分流。学校北侧设置临时接送泊位，泊位多余51个，西侧设置出租车停车泊位和共享单车停放点，满足学生不同的接送需求。

规划融入凤凰山生态景观，形成东西向景观通廊，塑造错落有致、与周边景观环境相协调的城市空间。学校以“山水书院、智慧绿廊”为设计理念。地块结合地势高差变化灵活布置。

本次拟收储面积约25.6公顷（384.6亩），其中东平村集体用地面积21公顷（314.5亩）。拟选址于白云东平站东侧地块，按地铁周边综合开发集约节约用地的原则，采用复合抵扣的方式落实存留用地指标。规划存留用地净用地面积约1.1公顷，建筑面积4.7万平方米，容积率≦4.3。紧邻地铁站点，轨道交通服务水平较高，但需预留地铁走廊，保障轨道工程可实施性。

白云新城省实小学部：居住用地变教育用地

白云新城省实小学部地块（AB2804规划管理单元）控制性详细规划显示，项目位于白云山西麓，临近地铁二号线萧岗站，周边规划为白云新城和广州设计之都。

规划范围面积4.9公顷，大部分区域正在平整。其中4.6公顷为政府储备用地，其余为现状飞机维修宿舍（9—10层）储备范围内处南侧低矮厂房外，其他区域正在平整。

本次规划涉及白云新城省实小学部，规划为48班小学，用地性质由经营性居住用地调整为公益性中小学用地，且总建筑量不增加。周边已有培英中学、广东外语外贸大学等知名学府，人文、教育、创新氛围浓厚。

规划范围涉及规划29号线，为远期规划线路，目前线路规划走向方案仅为走廊控制，未来实施时需要结合工程条件深入研究明确。学校的建设方案已充分考虑地铁的线路建设需要，双方基本达成一致意见。

项目地块按现行控规，主导属性为居住及配套。主要用地性质为二类居住用地（R2）,用地面积39388平方米；东侧包括少量公园绿地（G1）、防护绿地（G2）及水域（E1）。

本次规划优化主要是将AB2804018地块由二类居住用地调整为中小学用地，用地面积35942平方米，设置48班小学，配套设施为1处公共厕所和1处5G基站。

本次控规优化涉及云城街萧岗花园社区，常住人口为1.2万人。规划增加一处48班小学，与相邻18班幼儿园、48班完全中学形成社区教育服务中心，提升生活圈的配套服务水平，基本满足居民生活需要。

其余优化的公服设施均为居委级，由于规划居住人口减少，优化后仍能基本满足萧岗花园社区的服务需求。优化后社区的规划幼儿园总班数为66班，可容纳学位1980座，常住人口千人学位数为165座，符合《广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案》常住人口千人学位不低于40座的标准。

随着省实两大校区落子白云加快，广州北部教育医疗力量进一步增强。4月13日，广州市规划和自然资源局发布白云新城省级综合医院地块（AB2906规划管理单位）控规性详细规划公示，其中提出将在白云大道以西建设一家省级综合医院，规模为1000床。

该项目地块位于AB2906规划管理单元东南，白云大道以西、黄石东路以南，云城横一路以北，规划范围总用地面积65163.6平方米。据了解，该项目位置与此前公布的广东省人民医院白云园区选址基本相符。

【南方日报、南方+记者】柳时强

【通讯员】穗规资宣