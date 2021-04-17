广州经济第一区“名校热”的背后

每年三四月，都是家长绷紧神经的时刻。随着中小学招生地段陆续公布，大家都在观望，各区优质的学位到底会如何分配。

每年三四月，都是家长绷紧神经的时刻。随着中小学招生地段陆续公布，大家都在观望，各区优质的学位到底会如何分配。

4月13日，天河区教育局公布了2021年清华附中湾区学校（筹）、执信中学天河校区、天河外国语学校、华南师范大学附属中学4所学校义务教育阶段招生方案。方案并非常见的单校划片和多校划片模式，而是明确部分招生计划或全部招生计划在全区自主报名、电脑派位。

年初持续至今，“名校热”降温背后，是结合区域实际，保障入学需求，实现教育公平、资源均衡化发展的“天河探索”。天河正走出单校划片与多校划片并存、片区发展和整体布局统筹的一条特色之路，以协同发展、高位均衡的新格局引领辐射更多学校内涵发展，推动优质教育资源再升级。

作为经济强区的天河到底在下一盘怎样的棋？打造与经济地位相匹配的高质量教育，不仅是天河在改善民生福祉，塑造幸福标杆城区的努力，更代表着在区域高质量发展上着眼长远，优化布局的关键一招。经济强区有着立志成为全国教育强区的雄心。

名校招生“靴子落定”

清华附中湾区学校落地天河、执信天河校区建设加速……去年，天河区释放一系列教育利好，为天河东片区的教育发展注入强心剂。

增加优质学位是好事，而入学事宜却牵动着方方面面的神经。

购房即可入读清华附中？今年初，天河区教育局频繁收到的“购房读书”咨询。购房者中流传着“购房即可入读筹建中的市属学校‘清华附中’”“泰安小学招生地段即将划入清华附中小学部”等说法。

一石激起千层浪。对此，天河区市场监管局、区住建园林局、区教育局组成联合检查组，对金地天河峰睿、天河壹品等小区的售楼广告宣传情况进行了抽查。并发布声明，这些说法并不属实。

临近4月，两大名校开学招生在即，为了即将开学的清华附中的学位，附近数十个小区“撕”了起来，业主们都加入了清华附中的申请队伍。

3月19日，广州市天河区教育局发布声明辟谣。声明表示，教育部门及该校从未在周边小区开展招生登记工作；教育部门和该校将严格按照相关招生文件精神，合理制定学校的招生计划、招生范围、招生方式，并于2021年4月在市、区教育部门网站发布。

历经两次辟谣。如今，清华中学湾区学校、执信天河校区等名校招生“靴子落定”。13日，天河区教育局公布了2021年清华附中湾区学校（筹）、执信中学天河校区、天河外国语学校、华南师范大学附属中学4所学校义务教育阶段招生方案。4所学校在保持原有公办中小学招生地段不变的基础上，根据宿位情况设定招生范围，采用电脑派位方式招生，叠加优质学位。

一直以来，广州公办初中的招生方式主要有两种，一是由全区统一招生、免试升入对口中学，简称“对口直升”；二是按照“就近入学”的原则，将学位分配到数个派位组里进行派位，简称“电脑派位”。各区的政策有些许差别。

如今，经过科学调研和听取多方意见，备受关注的招生方案终于出台，这是小升初直升与摇号之外的新模式。从辟谣到最终公布招生政策，靴子落地之时释放的两大信号非常明确：公平、均衡。

名校热背后，政策“冷”降温：结合区域实际，保障入学需求，教育资源区域均衡；自主报名+电脑派位，公共资源不为炒房背书，炒房之风坚决杜绝。

探索招生新模式

“这个政策的颁布，体现了教育公平性，符合预期。”网友@杨Sir说。

2018年，天河外国语学校和华南师范大学附属中学就采用“自主报名+电脑派位”方案，可以说是“天河探索”的第一步。

这种方式意味着天河区的小学毕业生不仅可以报名自己户口所在地划定区域的地段初中，还可以报名区内的优质学校，参与全区范围内的摇号，增加学校的选择。

此次清华附中湾区学校等学校的招生方案，也延续发展了这一做法，为“天河探索”迈出了更为坚实的一步。

解读招生政策，三大方面造就了名校招生的“天河模式”。天河正走出单校划片与多校划片并存、片区发展和整体布局统筹的一条特色之路，将引领辐射更多学校内涵发展，推动天河优质教育资源再升级。

其一，从教育资源供给来看，2021年，清华附中湾区学校（筹）和执信中学天河校区共有初中部招生计划18个班，4所学校初中部总招生计划将达28个班，是去年招生计划的2.8倍，大幅提升了天河区优质资源供给总量。

其二，从教育资源布局来看，优质资源加速集聚，清华附中湾区学校（筹）、执信中学天河校区、天河外国语学校、华南师范大学附属中学4所学校具备不同特色，属于关注度高的名校队伍。

未来，天河区将形成包括广州中学、天河中学、113中学、广州奥林匹克中学、汇景实验学校等优质单校划片招生学校，与清华附中湾区学校（筹）、执信中学天河校区、天河外国语学校、华师附中等优质多校划片招生学校协同发展、高位均衡的天河优质教育新格局。

其三，在招生上，与此前招生原则上保持基本一致，又结合实际进行创新。

今年4所学校在保持原有公办中小学招生地段不变基础上，根据学校办学实际和宿位建设情况设定招生范围，采用“自主报名+电脑派位”的招生方式，叠加优质学位选择，提升全区义务教育优质均衡整体水平。

从政策理解，根据学校办学实际和宿位建设情况设定招生范围，保障了适龄儿童就近入学需求。清华附中湾区学校（筹）初中部、天河外国语学校全住宿，面向全区招生；执信中学天河校区提供3个班宿位，3个班招生计划面向全区招生；华师附中不提供宿位，招生范围与往年保持不变。同时，返区生、符合广州市政策性照顾条件的学生也可以报读有面向全区招生计划的学校。

“自主报名”+电脑派位，保障了教育公平。如果没有派中，也有学上。天河小学毕业生，自主报名四所学校初中部，未被录取的，升入原就读小学对口直升初中。

近年来，天河区以高质量教育助推高质量发展，提升教育教学质量，用更多优质教育资源回应老百姓对好教育的期盼。在基础教育方面，继成功创办天河外国语学校、广州中学、广州奥林匹克中学等优质学校后，天河持续增加优质资源供给，推进学校高起点、高品质、高质量发展。

天河区教育局相关负责人表示，未来，天河还将创新优质资源共享模式，深化集团化办学，以合作共享促进学校集群发展。

“经济顶流”更要是“教育顶流”

“优质教育终于能配得上GDP强区。”对于不少天河居民来说，对名校招生的热切关注背后，不仅是对于教育资源的重视，更蕴含了对区域发展的高期待值。

天河是广州第一经济大区、创新强区，GDP总量连续14年居全市第一。但由于历史、产业等发展沿革，一度出现“西强东弱”的教育格局，相较于其他传统教育强区仍有短板。

如今，天河产业不断向东，天河智谷等重大发展平台加速起飞，天河区正在加快构建“两轴两带多片区”发展新格局，力争打造影响辐射粤港澳三地，具备国内国际双循环、桥梁功能的营商环境样板示范，为实现高质量发展提供坚实支撑。

据预测，未来5-10年，天河东部人口预计增加10万人以上。伴随人口数量增加和人口质量提升，东部对优质教育的期待越来越强烈。

事实上，天河大力发展东部教育早有动作。

去年8月，天河区教育局印发《天河区基础教育“幼有善育、学有优教”幸福标杆行动计划（2020-2022 年）》提出，打造东部名校教育集群，根据天河产业发展及人口东移的趋势，制订《天河东部片区质量提升计划》，依托高起点创办广州市执信中学天河校区、广州奥林匹克中学和清华附中合作办学学校，优化东部片区中小学布局，增加教育资源配置，提高教育教学水平。

东部教育提质，名校汇聚成集群。天河优质教育资源迎来“井喷期”。今年9月，落户于天河的清华附中湾区学校（筹）、执信中学天河校区将开始首批招生；同期，粤港澳大湾区首家港澳子弟学校——广州暨大港澳子弟学校也将正式开学……种种举措，都是天河促进大湾区教育融合创新的重要之举，并通过优质教育吸引人才、留住人才。

优质教育供给的提升，让天河区对优质人才和科技企业的吸引力进一步增强。天河区教育数据显示，近年来天河区属高考重本率激增，区内居民群众对天河教育的认同度和归属感越来越强。天河已成为户籍生回流速度最快、人数最多、规模最大的区。

产业吸引高素质人口，教育为高素质人口提供后勤保障，基础教育已成为引进人才、提升区域竞争力的重要因素，提供优质教育有助于招商引资、吸引高端人才扎根落户。梳理天河去年以来发布的高质量发展系列政策，优质教育是留住人才，解决人才后顾之忧的关键一环。

经济强区有着立志成为全国教育强区的雄心。优质教育布局的背后，是让每一位投资者在天河安心发展，让更多项目在天河落地生根、结出硕果的决心。

根据《2021年天河区政府工作报告》，天河将在今年推动广州中学凤凰校区、天河外国语学校智慧城校区等重点项目建设，确保3个新建和改扩建小学项目年内开工，第八十九中学新增北区工程年内完工，新开办小学2所，新完工幼儿园1所，执信中学天河校区、清华附中湾区学校实现秋季首批招生；加快清华附中湾区学校二期校区用地征拆，年内完成用地范围内高压架空线迁改。

打造人才“强磁场”，铸就最佳投资发展地，区域“经济顶流”的下个目标已经明确——“教育顶流”。

■链接

4所学校具体义务教育阶段招生方式

4所学校具体义务教育阶段招生情况如下，具体招生录取流程等相关事宜，天河区教育局将于月底另行公布。

清华附中湾区学校（筹）

小学一年级：面向广园快速路以北、广州环城高速路以南、车陂路以西、健明六路以东片区内符合“人户一致”的条件的适龄儿童，采用自主报名、电脑派位方式招生。

初中一年级：面向天河区穗籍小学毕业生（含符合条件的广州市政策性照顾学生、返区生），采用自主报名、电脑派位方式招生。

广州市执信中学天河校区

3个班招生计划面向天河区穗籍小学毕业生（含符合条件的广州市政策性照顾学生、返区生）招生。7个班招生计划面向珠吉街范围内的灵秀小学、奥体东小学、吉山小学、珠村小学等公办小学（含在建）地段范围内“人户一致”的天河区学籍小学毕业生招生。均采用自主报名、电脑派位方式招生。

广州市天河外国语学校

面向天河区穗籍小学毕业生（含符合条件的广州市政策性照顾学生、返区生），采用自主报名、电脑派位方式招生。

华南师范大学附属中学初中部

面向华南师范大学附属中学周边3公里范围内的天河区公办、企事业办小学穗籍小学毕业生（含符合条件的广州市政策性照顾学生），采用自主报名、电脑派位方式招生。