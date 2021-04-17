直播预告|全网最详尽！中大招生办携十大学科教授详解强基计划

4月18日上午10:00，中山大学招生办公室主任荐志强将携十大学科教授做客南方青春高考季演播室，为你详解强基计划。

“中大强基计划适合什么样的考生报考?”“今年与2020年相比有什么新变化?”“十大招生专业各有什么亮点和优势?”“各学科人才培养方式如何?”“第一批中大强基学子有何心得感悟?”“中大强基班的升学途径是怎么样的?”

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4月6日，中山大学发布了《中山大学2021年强基计划招生简章》，今年，中大强基计划招生专业包括汉语言文学(古文字学方向)、历史学、哲学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、生态学、基础医学、理论与应用力学。

与去年相比，今年中山大学强基计划新增了理论与应用力学专业。该专业属航空航天学院，位于中山大学深圳校区。中山大学力学专业创办于1958年，是全国较早创办的力学专业之一，力学学科具有一级学科博士学位授予权和博士后流动站。

符合2021年全国普通高等学校招生全国统一考试报名条件，综合素质优秀或基础学科拔尖，具有强烈的专业兴趣，并有志于将来从事相关领域科学技术工作，高考成绩优异的高中毕业生均可报名。考生不能兼报其他高校。

主讲嘉宾

★ 荐志强 中山大学招生办公室 主任

★范常喜 中山大学中国语言文学系 教授

范常喜，1978年生，山东人，古文字学博士，中山大学中国语言文学系教授、博士生导师，中文系副主任，主要从事出土文献与古文字研究。

★ 安东强 中山大学历史学系 教授

安东强，河北赵县人，现任中山大学历史学系副主任、教授，博士生导师。研究方向为清代典章制度研究、孙中山与辛亥革命研究、大学与近代中国。著有《清代学政规制与皇权体制》(社会科学文献出版社2017年) 、《孙中山史事编年》(第二卷，中华书局2017年)，目前正在撰写《梁任公先生年谱长编稿本汇校》《革命的对手方：清政府与革命党》等著作。

★沈榆平 中山大学哲学系 副教授

沈榆平，博士，中山大学哲学系副教授，系副主任，分管本科教学。二级学科为逻辑学方向，从事数理逻辑、哲学逻辑以及知识表示与推理等方向研究。

★ 陈兵龙 中山大学数学学院 教授

陈兵龙教授，中山大学数学学院院长。他2000年博士毕业于中山大学数学系，同年留校任教，2004年晋升为教授，2010年获国家杰出青年科学基金，2016年获国家“万人计划”领军人才，2016年获国际华人数学家大会晨兴数学银奖。

★ 俞振华 中山大学物理与天文学院 教授

俞振华，博士，中山大学物理与天文学院教授，院长助理，分管本科教学。主要从事冷原子物理的理论研究，并探索冷原子体系在精密测量等方面的应用。

★姜久兴 中山大学化学学院 教授

姜久兴，博士，中山大学化学学院教授，博士生导师，化学学院强基拔尖教学团队主任。主要从事新型结晶微孔材料的合成与开发。研究方向主要包括新型分子筛材料和类分子筛材料的合成与表征，以及其催化，吸附，分离等性质的研究。分子筛结构预测辅助下的结构解析。

★ 崔隽 中山大学生命科学学院 教授

崔隽，博士，中山大学生命科学学院教授，生化系主任，副院长，分管本科教学。二级学科为生物化学与分子生物学和细胞生物学方向，从事免疫的信号转导调控及其疾病相关性的研究。

★储诚进 中山大学生态学院 教授

储诚进，博士，中山大学生态学院教授，副院长。中山大学“百人计划”引进人才，分别获国家自然科学基金委杰出青年科学基金(2019)和优秀青年科学基金(2016)资助，曾获中国生态学学会第三届青年科技奖。主要研究方向为生物多样性维持与保护、生态系统演化与健康等。

★高国全 中山大学中山医学院 教授

高国全教授，博士生导师，现任中山医学院副院长，基础医学系主任，广东省生物化学学会理事长。担任广东省基因操作和生物大分子产物工程技术研究中心主任，海洋微生物功能分子广东省高校重点实验室主任。主编人民卫生出版社临床医学和护理本科国家级规划教材《生物化学》、研究生国家级规划教材《医学分子生物学技术》。入选年教育部首届新世纪优秀人才，广东省高等学校千百十工程国家级培养对象，“广东特支计划”百千万工程领军人才，宝钢优秀教师，广东省高等学校教学名师和国务院政府津贴。

★胡玲玲 中山大学航空航天学院 教授

胡玲玲，女，中山大学航空航天学院教授、博导。连续主持4项国家自然科学基金项目，另主持省、市及企业委托等项目10余项。研究工作主要涉及冲击动力学和力学超材料，发表论文70余篇，研究成果受到包括多国院士在内的著名学者的好评和采用，被评价为“首次预测并验证”、“启发性工作”、“提出新思路”等。2014年入选广东省“千百十人才培养工程”培养对象，2015年入选广东省青年拔尖人才，2017年获得“王仁青年科技奖”，2019年获得广东省力学学会自然科学一等奖(第一完成人)。现任广东省振动工程学会副理事长，中国振动工程学会冲击及防护工程委员会委员等。

(以上嘉宾名单按照宣讲顺序排列)