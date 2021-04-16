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本周六，香港中文大学（深圳）前来宣讲！

2021-04-16 08:19 来源：南方网
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　　4月17日(本周六)上午10:30，“南方青春高考季-2021年广东高考招生咨询会”将邀请香港中文大学(深圳)广东招生组组长、大学艺术中心主任、音乐学院筹建办公室筹建及发展主任黄顺真及该校优秀学生、家长代表做客线上访谈，届时，几位嘉宾将围绕该校教学环境、育人理念、专业培养以及就业趋势等方面畅所欲言，全方位带你了解港中深!

　　学校要培养怎样的人才?什么样的考生适合报考?

　　广东新高考的第一年，学校在广东的招生方式如何?

　　港中深的录取成绩逐年上升，学校的培养特色有哪些?

　　2021招生政策有何变化?招生专业如何设置?

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　　这些你最关心的问题，本期访谈主讲嘉宾、香港中文大学(深圳)广东招生组组长黄顺真都会在线一一为你解答!

　　本场活动将全程进行直播，各位考生、家长可扫描下方二维码，提前预约收看访谈直播↓↓↓ 机会难得!

　　各位考生及家长有哪些问题想要咨询?欢迎大家提前在稿件评论区留言提问，访谈直播当天，嘉宾将针对大家的提问进行在线回复。

　　【走进香港中文大学(深圳)】

　　香港中文大学(深圳)是一所经国家教育部批准，按中外合作办学条例设立的大学。大学以创建一所立足中国、面向世界的一流研究型大学为己任，致力于培养具有国际视野、中华传统和社会担当的创新型高层次人才。大学的办学特色是国际化的氛围、中英并重的教学环境、书院制传统、通识教育、新型交叉学科设置和以学生为本的育人理念。

编辑： 罗予岐

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