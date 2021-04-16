2021年上半年全国中小学教师资格考试笔试成绩公布

2021年上半年全国中小学教师资格考试笔试成绩公布啦！考生可登录中小学教师资格考试网（网址：http://ntce.neea.edu.cn）查询成绩。
如对成绩有异议，可于4月28日前，按规定程序向所在考区的教育考试机构提出复核申请，申请须注明申请人准考证号、姓名、身份证号、需复核科目代码、网上查询到的成绩以及联系电话。
面试报名事项可查阅广东省教育厅网站（网址：http://edu.gd.gov.cn）相关公告。
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2021年上半年全国中小学教师资格考试笔试成绩公布啦！考生可登录中小学教师资格考试网（网址：http://ntce.neea.edu.cn）查询成绩。
如对成绩有异议，可于4月28日前，按规定程序向所在考区的教育考试机构提出复核申请，申请须注明申请人准考证号、姓名、身份证号、需复核科目代码、网上查询到的成绩以及联系电话。
面试报名事项可查阅广东省教育厅网站（网址：http://edu.gd.gov.cn）相关公告。
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