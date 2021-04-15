港中大（深圳）2021年综合评价报名5月19日

2021年综合评价报名截止时间为5月10日。

香港中文大学（深圳）全面启动2021年广东、浙江、上海、山东、福建及江苏六省市综合评价报名。符合报名条件的考生，可登录港中大（深圳）官网，进入“综合评价招生报名系统”（https://ugapply.cuhk.edu.cn/zongping）进行注册，根据系统提示完成报名申请。2021年综合评价报名截止时间为5月10日。

港中深“综合评价”三大特色

2021年，香港中文大学（深圳）将继续在广东、浙江、上海、山东、福建及江苏六省市实行“综合评价”招生模式，也将进一步扩大招生人数。香港中文大学（深圳）的“综合评价”招生模式，具有以下几个特色：

01 所有本科专业全部面向综合评价考生开放；

02 在开展“综合评价”的省市中，“综合评价”录取模式投放的计划数相较于普通高考提前批录取模式更多，选择“综合评价”模式被录取的机会更大，因此，一定不要错过报名综合评价的机会。假如未来综合评价途径没有入围，可以继续选择普通高考提前批途径。

03 对通过“综合评价”模式录取的考生没有高考英语单科成绩的要求。

报名条件

符合以下条件的同学请登录香港中文大学（深圳）“综合评价招生报名系统”按照有关步骤进行报名：

1.具有2021年普通高等学校招生统一考试报名资格的优秀高中毕业生（含往届生）；

2.由于香港中文大学（深圳）课程以英文授课为主，非英语语言考生请慎重报考；

3.2021年各省（市）学业水平要求：

广东

高中学业水平合格性考试6门科目（思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学）成绩均合格；同时，学生本人3门选择性考试科目对应的学业水平合格性考试等级须达到BBB或ABC、AAC及以上（或新高考改革前的往届生学业水平考试各学科等级须为BBB或ABC、AAC及以上）。

报名程序

网上报名

凡符合报考条件的广东、浙江、上海、山东、福建及江苏的考生在5月10日前登录学校官网“综合评价招生报名系统”进行注册，根据系统提示完成报名申请。

材料上传

网上申请时，申请人将所有报名材料上传至报名系统，包括：

（一）高中学业水平考试成绩证明（教育考试院颁发的成绩单原件扫描件、网站截图或盖有教务处或中学公章的成绩单扫描件）；

（二）高一高二年级4次期末考试成绩及高三年级两次以上校级或市级或省级统一考试成绩（包括各科得分、总分及年级排名，注明各科满分，须加盖教务处或中学公章）；

（三）个人身份证扫描件；

（四）报名医学院自主面试的考生须提交一份300-500字的英文个人陈述，主要内容包括：选择医学专业的原因和自身优势；

（五）以下申请材料如果提交，我们会将其纳入评估范围作为参考（非必需）：

1.综合素质证明材料

（1）学科竞赛获奖证书，例如：五大奥林匹克竞赛、国家级/省级/市级学科竞赛等；

（2）文艺体育竞赛获奖证书，例如：国家级/省级/市级体育或文艺项目竞赛等；

（3）其他可反映个人优秀综合素质的证明。

2.英语及学术能力证明材料

（1）托福（TOEFL）/雅思（IELTS）/多邻国（DUOLINGO）考试成绩；

（2）清华大学中学生标准学术能力测试（THUSSAT）成绩报告；

（3）其他表现英语及学术能力的证明。

学校资料审核以网上填报信息和上传材料为准，考生无须邮寄，必要时，学校有权向考生索取书面材料作为审核依据，请考生留好备份。如有造假或不实信息，一经查实将取消申请资格；已经获得考试资格的，将取消认定；已经入学的，按教育部相关规定处理。

对通过初审有资格参加测试考生需缴纳评核费，入学测试评核费为人民币200元整，在学校“综合评价招生报名系统”进行网上在线支付。缴纳后不予退还；逾期未缴者视为自动放弃。

香港中文大学（深圳）2021年本科招生新动向

一、通过“综合评价”模式被录取的考生可选择所有本科专业

2021年，香港中文大学（深圳）拟新增药学、临床医学本科专业，新增化学、生物科学两个本科专业。这意味着，2021年，香港中文大学（深圳）的本科招生专业将达到21个。

经管学院本科招生专业有：市场营销、国际商务、经济学、金融学、会计学。其中，国际商务包含两个专业方向：环球商务管理、环球供应链与物流管理。经济学包含两个专业方向：经济科学、应用经济学。

理工学院本科招生专业有：数学与应用数学、电子信息工程、新能源科学与工程、化学（新增）。其中，数学与应用数学包含三个专业方向：理论数学、应用数学、金融数学。电子信息工程包含两个专业方向：计算机工程、电子工程。

人文社科学院本科招生专业有：应用心理学、翻译、英语。其中，英语包含三个专业方向：国际企业文传、法律事务、语言技术。

生命与健康科学学院本科招生专业有：生物信息学、生物医学工程、药学（拟新增）、生物科学（新增）。

数据科学学院本科招生专业有：统计学、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术。其中，统计学包含三个专业方向：统计科学、数据科学、金融统计。

医学院本科招生专业有：临床医学（拟新增）。本专业采用“1+5”的六年培养模式，开展多元学习，学生入学第一年为医学预科，重点加强通识教育，英语能力训练、数理训练、人文素质与职业道德培养及部分医学课程，第二至六年学习内容包括核心医学课程、实习实践，通过全面扎实的训练，努力培养具有领导力的卓越医学人才。

经管学院、理工学院与数据科学学院联合本科招生专业有：金融工程。金融工程包含两个专业方向：量化金融、金融科技。

*最终以各省市教育考试院公布为准

二、采用新型的更大类的招生模式 学科专业覆盖更加全面

大类覆盖更全面。香港中文大学（深圳）仅设置3个试验班大类，即：经济管理试验班、人文科学试验班、理科试验班，考生填报时可根据自己的实际情况填报：

1.填报“经济管理试验班”的学生，大一结束时在所属学院的所有专业内选定主修专业；

2.填报“人文科学试验班”的学生，大一结束时在所属学院的所有专业内选定主修专业；

3.填报“理科试验班”的学生，在选课前可充分了解各学院及专业优势，再根据个人兴趣和特长自主选择学院（入围综合评价且通过医学院自主面试的学生，入校后即可就读医学院，可不参加学院选择）。大一结束时学生可在所选学院的所有专业内选定主修专业。

附：香港中文大学（深圳）2021年综合评价省市选考科目一览表

（点击图片查看大图）

注意：鉴于我校实行大类招生模式，招生主管部门编印的《2021 年普通高等学校招生专业和计划》中的香港中文大学（深圳）的招生专业名称，仅为方便考生志愿填报，实际招生专业包括录取的试验班下该学院所有专业（详见上文2021年本科招生专业）（最终以各省市教育考试院公布为准）。

选拔程序及时间安排

将视国家疫情防控情况安排，具体时间、形式和要求另行通知。

招生咨询

邮件邮箱：admissions-zp@cuhk.edu.cn

咨询电话：（0755）84273500

香港中文大学（深圳）的“综合评价”模式，是对考生素质的综合考量，高考成绩部分占60%、大学组织的入学测试成绩占30%、高中学业水平测试成绩占10%。若考生需要了解更多的招生信息、专业特色、奖助学金政策可加入广东、浙江、上海、山东、福建及江苏六省市招生组QQ咨询群（见下文）。

除了综合评价模式外，香港中文大学（深圳）拟继续面向北京、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、四川、安徽、江西、广西、重庆、贵州、云南、黑龙江、辽宁、天津、陕西、河北、甘肃及广东等23个省（区、市）在高考提前批次按照普通高考录取模式（*最终以教育主管部门审批为准），完全依据考生的高考成绩择优录取，其中高考英语单科成绩须达到120分（满分150分）及以上。

欢迎广大考生登录大学网站www.cuhk.edu.cn，可发邮件至admissions-zp@cuhk.edu.cn或致电（0755）84273500，了解更多大学资讯和招生信息。

2021年5月17日上午10:30,香港中文大学(深圳)广东招生组组长、大学艺术中心主任、音乐学院筹建办公室筹建及发展主任 黄顺真与家长代表和学生代表将做客广东高考招生咨询会详解学校概况以及2021年招录政策。