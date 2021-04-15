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高校毕业生规模再创新高，就业压力怎么破？

2021-04-15 08:59 来源：新华社 姜琳、谢樱
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　　随着经济企稳向好，就业市场也明显回暖。机构数据显示，一季度招聘岗位和求职人数呈现“供需两旺”。不过，今年就业形势依然比较复杂，特别是高校毕业生规模再创新高，叠加国内外环境不确定因素增多——就业压力怎么破？

　　“金三银四”，招聘岗位显著增加

　　记者从几家大型网络招聘机构了解到，今年以来，招聘岗位和求职人数同比大幅增长，3、4月就业市场旺季已基本恢复。

　　“从我们观察的情况看，今年中小微企业经营状况较去年明显改善，服务业特别是春节后物流、餐饮、旅行等行业快速向常态回归，就业市场供需两端都在加快释放。一季度岗位供给同比增加70%至80%，一批求职者实现稳定就业。”BOSS直聘研究院院长常濛表示。

　　31岁的宋女士就是其中的受益者。去年因所在公司倒闭，有着重点大学机械工程专业背景的她，曾在网上求职数月未果。今年春节后，她获得北京一家小型高新制造企业的稳定职位。

　　“今年就业机会和环境肯定比去年好多了，目前我身边朋友找的工作，薪资待遇也都不错。”宋女士说。

　　不过，包括高校毕业生在内的不少待就业人员，仍面临较大压力。湖南一所二本院校的大四学生小王告诉记者，临近毕业，班里目前只有几个同学签约，许多同学都感到有些焦虑。

　　小王说，自己是会计专业，想到大企业或者国企就职，但这些单位基本上只会去重点大学招聘。而二本院校招聘会来的企业规模整体偏低，薪资水平也不高，所以一直在观望。

　　一家上市公司人力资源专员告诉记者，大型企业一个招聘岗位就能收到几百人的应聘简历，“竞争有多激烈可想而知”。

　　智联招聘监测全国38个核心城市的招聘求职数据也发现，经历了疫情，求职者更加追求稳定，国有企业和上市公司明显更受青睐。一季度全国人才竞争指数同比下降2.3，说明压力较去年缓解，但环比上涨了9.9。

　　竞争压力加大，用人单位要求也在提高

　　多位业内人士分析说，求职者感受到的就业压力，既有外因也有内因，一方面外在竞争压力加大，另一方面个体对就业也更有选择。

　　据人社部副部长李忠介绍，今年需要安排就业的城镇新成长劳动力仍然在1500万人左右，其中高校毕业生的规模909万人，再创历史新高。此外还有不少往届的未就业毕业生在求职。

　　“经济持续稳定恢复带动就业需求扩大，一季度我们平台上各企业对应届毕业生的岗位供给增加了160%，但是对应届生的要求也在逐渐提升。求职人员数量也增多了，除国内院校毕业生外，留学生春节后回国求职的人数已连续两年翻番，所以毕业生感受压力是正常的。”常濛说。

　　多家招聘机构反映，用人单位普遍希望新进人员能更快上手，除了要求本科以上学历的比例逐年增多，对求职者技能的要求也越来越明确。

　　从微观看，不少求职者特别是“95后”“00后”，对工作环境、职业发展、企业文化等也更“挑剔”。一些年轻人不愿意进工厂，对一些缺人的行业、制造业企业却兴趣不大。

　　“现在不是找不到工作，而是找不到符合自己期待的工作。”小王也坦言，大企业门槛还是很高的，和重点大学毕业生相比，自己缺乏竞争力，有的简历投了也是白投。

　　“部分毕业生的压力也来源于自身定位及求职方向上的局限。”人力资源管理师朱丽亚认为，一些学生缺乏职业规划教育和引导，也不了解职场需要什么技能，导致就业时“眼高手低”，或者难以满足招聘要求。

　　非常之举应对“最难就业季”

　　就业是民生之首，高校毕业生等重点群体又是就业工作的重中之重。面对“最难就业季”，我国持续强化就业优先政策，人社部等相关部门和单位正在采取非常规举措，大力推动稳岗增岗，积极拓展就业渠道。

　　人社部2021年大中城市联合招聘高校毕业生春季专场，近期正在推出互联网、机电机械、石油化工、医疗医护线上专场招聘会等23场特色活动。截至3月26日，已有1286家用人单位提供约1.2万个岗位，后期将有更多用人单位陆续加入。

　　不久前清华大学举行年度规模最大校园招聘会，300余家用人单位带来8000余个招聘职位。截至目前，清华大学2021届毕业生签约率已超过五成，高于往年同期水平。

　　据李忠介绍，下一步，人社部在稳岗增岗方面，将继续落实好吸纳就业补贴、失业保险稳岗返还等政策，通过保市场主体来稳住就业的基本盘；支持发展劳动密集型产业，支持中小微企业，支持劳动者创业，完善灵活就业的劳动保障制度，进一步扩大就业空间。

　　在加强培训和服务方面，人社部将针对高校毕业生、农民工等重点群体，实施分类精准帮扶，提供更有针对性的就业服务；深入实施职业技能提升行动，提高培训的针对性和实效性，着力缓解就业结构性矛盾；强化兜底帮扶，保障失业人员的基本生活。

　　“虽然仍存在一定压力，但也有很多有利条件实现就业总体稳定。经济持续稳定恢复，继续为市场主体纾困不松劲，服务业恢复性发展，以及灵活就业层出不穷，这些都将有利于促进就业，带动岗位的增加。”国家统计局新闻发言人刘爱华说。

编辑： 罗予岐

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