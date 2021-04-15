你问我答|新高考志愿填报热点问题解答（二）

高考志愿填报

阅读关键词：【新高考】【填报技巧】

问：今年是新高考第一年，往年的数据还有参考价值吗？

答：前三年的数据是可以作为一个辅助参考，但大家不要想着这个数据就可以说明一切，数据只能是作为衡量填报志愿的一个重要的指标，但并不是唯一的，因为还有很多其他的因素要考虑，例如这个学校今年有没有增加招生计划，是整体增加，还是个别专业增加；投档录取的规则有没有改变？这些都是需要我们去考虑去综合判断的。

问：之前模拟志愿填报的模拟计划与今年正式高考计划一致吗？志愿填报参考有哪些？

答：之前的模拟演练招生计划是参照2020年招生计划进行编制的，不是今年正式高考志愿填报计划数，仅用于模拟演练，与正式高考相比不具有可比性，因此不划定各批次各科类分数线，不公布录取结果。

演练的目的是让考生尽早熟悉新高考志愿填报规则，了解志愿填报系统架构，掌握志愿填报流程和方法。

考生主要根据自己模拟演练测试成绩排位，结合广东省2021年普通高校志愿填报指南公布的2020年全国在粤招生高校各专业投档录取情况，或通过志愿填报辅助系统查看近三年全国在粤招生高校各专业投档录取情况，选择相应院校专业组进行填报。

问：哪些批次不能兼报？

答：高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队、综合评价4类志愿之间不得兼报，考生只能选择其中一类进行填报。同一批次普通类与艺体类不得兼报，考生只能选择其中一类进行填报。

问：45个平行志愿，是将冲的排在前面，还是保或垫的排在前面呢？6个专业的分数也是有高低，那录取时，是不是也是按1-6的顺序来。

答：虽然是平行志愿，但在投档时，计算机还是会按照考生填报的顺序依次检索的，所以冲的要放在前面，才有机会冲到好的学校。如果冲的放后面了，被前面保的学校录取了，后面冲的学校就没机会了。

专业的录取也会按照1-6的顺序进行录取。但专业的录取原则有分数优先和志愿优先。

问：会不会出现分数达到了某一个院校专业组的录取分数，也投档了，但是院校专业组所有专业已经录满了然后被退档的情况？

答：在考生选择服从调剂的前提下，这种可能性不高，现在基本上是1:1投档。但也有可能是因为学生在填报这个专业的时候没有看清楚要求，比如单科成绩、视力有要求等等，这个考生填报的专业，分数达到了，但考生的身体等各方面的特征，没有满足到专业的要求，这个时候是会被退档的。

如果没有勾选服从调剂，这个院校专业组录满了，则会被退档。

问：平行志愿下同一院校专业组里的专业怎么填，有顺序关系吗？

答：考生以院校专业组为单位投档到某一高校后，在该院校专业组内进行专业分配时，参照院校招生章程规定的专业录取规则，例如：分数优先、专业优先、专业级差。如果考生总分相同，一般按三大主科、首选科目和再选科目的顺序依次比较进行优先投档，如果都相同，就看志愿顺序了，专业志愿顺序在先的会优先录取。投档后，其他所填报的院校专业组无效。

问：调剂的时候是在院校专业组里面填报的6个专业志愿里面调剂，还是在整个院校专业组里面的专业调剂呢？考生如何填报专业服从调剂志愿？

答：各批次每个院校专业组志愿中，均设有1个“是否服从专业调剂”选项。考生如选择服从调剂，则表示愿意无条件服从该院校本批次本专业组的所有专业。但不能调剂到其他专业组，即调剂只能在组内调剂，不能在组间调剂。

问：哪里可以做职业性格测评？

答：建议找专业的职业测评老师指导。

问：今年广东有很多独立学院转民办，有什么影响吗？民办学校有什么优势？

答：今年很多独立院校转设后改名，虽然办学性质调整了，但学校的办学水平跟往年差别不大，但不排除个别院校因为名字、品牌或招生数量的变化关系对今年的报考产生一定的影响，但考生和家长还是可以参考往年的招生录取数据。

问：警校怎么才算提了档？去面试算吗？

答：提档指的是学校提取学生档案，面试在志愿填报后，投档录取前进行的。

【出品】南方青春高考季