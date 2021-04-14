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以教育评价机制唤醒“沉睡专利”

2021-04-14 08:13 来源：南方网 维 辰
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　　近30年来，工业机器人核心传动部件——RV减速器关键核心技术一直由日企垄断。北京工业大学工科教师张跃明攻克了这个“卡脖子”技术难题，成功实现产业化。据《光明日报》报道，张跃明到了50岁，还因论文没有别人发得多评不上教授，后来才得到破格提拔。

　　报道称，张跃明从源头创新解决“卡脖子”技术难题，跨过了理论验证、中试、资金投入、国际市场竞争四座“大山”。其实还有一座隐形的“大山”——当前高校唯论文、唯帽子、唯职称、唯学历、唯奖项的教育评价机制，所以才会出现推动科技成果转化“占用”了写论文时间的情况。

　　这反映出一个尴尬现实是，在“五唯”指挥棒下，科技成果转化成功还不如多发论文。技术成果转化需要耗费大量时间和精力，就算转化成功也有可能评不上职称，性价比不高，风险还很大。这无疑会挫伤教师对技术成果转化的积极性，发表论文后研究就此结束，成果停留在理论层面，教师在“申报项目—过程管理—成果验收”里打转转。2011年起，我国已经连续10年成为世界发明专利第一申请大国，但国内有效专利实施率为55.4%，相当一部分专利“沉睡”在高校。《高校专利转化现状调查研究》显示，高校专利中，真正实现产业化的不足5%。大量有转化价值的科技成果被束之高阁，这无疑是对人才资源和科研资金的极大浪费。

　　因此，张跃明突破职称评审条件限制成功晋升教授，具有典型意义。这一事件传递了评价机制突出科技成果转化导向的信号，体现了对科研人才的尊重，有利于激发教师尤其是工科教师转化科技成果的积极性。

　　该事例是否具有可推广性？所谓“破格晋升”，就是说事情不具普遍性。有院士反映，高校和科学院不少搞产业化成功的副教授，多次被学院推荐到学校评教授，却因为没有“优青”与“杰青”等“帽子”被刷掉。整个学术环境中，“帽子导向”“论文导向”等问题还未解决。要发挥科研的社会效益，让教师把论文写在祖国大地上，需要切实克服“五唯”顽瘴痼疾，突出科技成果转化，完善教育评价机制。

　　当然，“破格晋升”是在成功前提下，而目前高校专利技术成功转化的比例偏低。以清华大学为例，走到中试阶段的技术最终成功实现产业化的不足5％。高校要发掘、更要主动培育高价值专利技术转化，并包容性对待转化结果。基础研究成果转化为产业发展基础本身就是一个不断试错、不断改进的过程。评价不宜“唯结果”，也要重过程。

　　抓创新不问“出身”，唤醒“沉睡专利”需要激发人的动力。破“五唯”之后，需要“立”什么？要考虑两个问题：教育评价机制如何突出科技成果产业化导向，解决专利转化在评职称中不被承认的尴尬境地；如何兼顾过程和结果，打消人们因为害怕失败就不尝试转化的疑虑。

编辑： 罗予岐

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