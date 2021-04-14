高考志愿填报|“最近很多人都在说综合评价，我能报名吗?”

综合评价招生考试哪些学校可以报考？家长要做些什么呢？

阅读关键词：【新高考】【填报技巧】【综合评价】

今天，来谈谈高考招生中的另一种招录模式——综合评价。

在高考志愿表中，我们发现综合评价在“提前批-特殊类型招生院校”一栏。

综合评价招生考试哪些学校可以报考？家长要做些什么呢？

广东考生可以在这10所院校中报名

北京外国语大学、浙江大学、华南理工大学、南方科技大学、西交利物浦大学、北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院、上海纽约大学、昆山杜克大学、香港中文大学（深圳）、深圳北理莫斯科大学

注：符合报名条件的考生可以报名多所，但在高考志愿填报时只能选其中1所院校填写。

什么样的考生适合报考综合评价？

1. 身心健康、综合素质高的考生。

2. 综合评价属于“特殊类型”，考生要达到今年“特殊类型招生录取控制参考分数线”才可被投档。

家长在志愿填报前要做哪些准备？

1.熟读招生简章；

2.确定学业水平考试是否符合学校的要求【占综合成绩10%】；

3.确定是否有与选考科目相符合的专业；

4.帮孩子准备报名材料（有的材料需要中学协助提供并盖章）；

5.孩子参加高考【占综合成绩60%】；

6.孩子参加校考（笔试、面试、笔试+面试、体质考试）【占综合成绩30%】；

注：通常情况下，综合评价招生考试俗称“631”模式。即按照考生“高考成绩（占60%）、学校考核成绩（占30%）和高中学业水平考试成绩（占10%）综合评价排名，择优录取。（比如，北京外国语大学是高考（实际考分）占70%，能力测试占30%，所以，学会看招生简章是关键。

后续，柯大侠将为您详解“综合评价”招生简章划重点的方法，请关注“广东考试”微信公众号。

高考志愿填报怎么填？

1. 在志愿表中的“提前批次-特殊类型招生考试-综合评价”批次填写。

注：如果被录取了，则普通批次的志愿作废；如果未被录取，不影响普通批次的报考。

2. 只能填写1所学校，以及对应的6个专业。

柯大侠说：

1.每所学校对报考要求会有所不同，家长一定要学会看招生简章。

2.每所学校由于办学理念及专业特色不一样，学费也会有所不同，家长们也要充分了解学费才报考。

3.目前，大部分的学校已公布了综合评价报名通道，综合评价需要在这个阶段提前报名，在高考志愿填报的时候才可以报考。

最新预告：本月，南方青春高考季将邀请香港中文大学（深圳）、西交利物浦大学招生办负责人作客“广东高考招生咨询会”演播室详解综评政策。可关注“广东考试”微信公众号留意活动最新预告。