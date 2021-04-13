快速读懂强基计划，5个风险须谨慎！|柯大侠阅读笔记

很多家长还迷迷糊糊——这招生简章该怎么看？

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从2020年开始，高考招生多了一种招录类别——强基计划。

2021年各试点高校强基计划招生简章已陆续公布，很多家长还迷迷糊糊——这招生简章该怎么看？

别急，柯大侠这就带你用四个思路，看懂强基计划招生简章：

1.“我要不要报？”

2.“我能不能报？”

3.“准备报考，我要做什么？”

4.“我报哪所学校哪个专业？”

其实，只要掌握了看招生简章的方法，你也可以很快速地抓到重点，吃透政策！

柯大侠风险提醒

1.要了解强基计划的深层含义。之前，柯大侠对强基计划做了深度解读《强基计划，报还是不报》，家长及考生一定要详细了解强基计划的培养方向，看看考生是否符合强基计划的实质报考要求，考生是否真的对基础学科感兴趣。

2.要了解强基计划的限定条件。强基计划是单独报名，单独录取，不用填写在志愿表里。如果被录取了，不能退档，后面所填的志愿（提前批次、普通批次）将作废；入学之后，还会有一系列的考核机制，原则上规定不能转专业。

3.要明白只能填1所学校，只能填1个专业。在预报名阶段（4月份），一定要想好填哪个学校哪个专业。

4.一定要确认报名才有效，否则之前的预报名工作等都白费了。

5.确认报名后建议最好要参加校考。确认报名后校考不参加可能对个人诚信有影响。

下面，柯大侠以《华南理工大学2021年强基计划招生简章》为例，带你划重点。掌握了这个方法，还可以试着去看其它学校的招生简章哦！

思路一：“我要不要报?”

第一步：看强基计划的培养理念，是否符合考生兴趣及性格

第二步：看报读后的限定条件，是否符合预期

第三步：参考2020年的分数线，预估考生成绩是否有可能达到的可能

可以查看学校的官网的这份文档，看各个省份去年的录取分数线。

如果以上三个步骤，考生的条件都非常符合，那我们可以往下看。

思路二：“我能不能报？”

第一步：看报考条件，是否符合学校的要求

可以看到，华工在强基计划中招两类考生：一类是成绩优异；第二类是除了成绩优异外，还要有优异的学科竞赛，可以看出，第二类条件更高了，它的被录取几率也会更大。

第二步：看招生专业，考生感不感兴趣；看选科要求，判别考生能不能报

我们可以看到3点：

1.华南理工大学只招收三个专业，首选科目都限定物理，也就是说，历史生不用考虑报考华南理工大学的强基计划了，可以了解其他学校的；

2.选择物理和化学科目的考生机会最大；

3.如果选择了化学类、生物技术类专业的考生，要注意视力限制（色盲色弱）。

第三步：看录取规则，了解被录取的概率

1.录取用的是综合成绩，高考分数占比85%，面试成绩占比15%。体能测试和综合素质档案符合要求通过就可以按照规定择优录取。

柯大侠给大家举个例子：考生高考文化分650分，学校面试成绩90分，体能测试通过，综合素质档案通过，那么，按照上面的公示计算，考生的综合成绩是653.75，然后按照综合成绩从高到低排序择优录取。

2.参加第二类的考生，只要你达到了第一类考生的录取分数线，你就可以被录取，不需要担心这个专业的计划数招满了吗。

3.强基计划是提前批之前的提前批，考生不需要在高考志愿系统中填报。考生一旦被录取，就不能退档，也不能被高考志愿系统的其他批次（包含提前批、普通批）所录取。也就是说，一旦被录取，高考所填志愿将作废。

第四步：看学校考核内容，了解是否是考生所擅长的

1.考核内容：面试+体能测试，仅面试计分，体能测试不计分；

2.考试范围：以开放型问题为主；

3.学校没有培训课程，不要被外面市场所欺骗。

思路三：“准备报考，我要做什么？”

第一步：关注6大时间节点，每个时间都要参加

1.预报名：4月30日截止（一定要登录系统里面查看分省分专业招生计划）

2.参加高考：6月7日-9日

3.确认报名：6月11日至21日（没有确认报名将放弃强基计划报名）

4.入围名单公示：6月26日前

5.参加考试：6月27日至7月4日

6.录取：7月初

第二步：看志愿填报的要求，避免“踩坑”

1.【预报名】每位考生只能填报一个学校，选择一个专业，所以在这个阶段你就要确定好填哪一所。

2..如何理解【入围资格】里面“分省招生专业计划数的六倍”这句话？

柯大侠给大家举个例子：假设华南理工大学数学类专业在广东招生10人，经过了预报名、高考、确认报名三个环节后，高考分数排在报名这个专业的广东考生的前60名，就可以入围（公示）。

思路四：“我报哪所学校哪个专业？”

第一步：看学校培养方案，了解其培养计划

第二步：看各个专业培养方案，了解专业的培养目标和课程

可登陆学校的官网查找。

作者：柯丹洁 翁子盈

来源：南方青春高考季