广东2021年春季高考志愿填报13日16:00截止

广东省2021年春季高考志愿填报截止时间由4月12日16：00延长至4月13日16:00

日前，广东省教育考试院发布通知：为做好我省2021年春季高考志愿填报工作，经研究，决定将广东省2021年春季高考志愿填报截止时间由4月12日16：00延长至4月13日16:00，其他要求不变。其中，“3+证书”本科高校志愿填报截止时间按原定安排执行，不予延长。