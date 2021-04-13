清华附中、执信天河等四牛校2021年招生范围划定！

广州市天河区教育局发布了清华附中湾区学校（筹）等4所学校义务教育阶段招生方案，一起来看——

4月13日，广州市天河区教育局发布了清华附中湾区学校（筹）等4所学校义务教育阶段招生方案，一起来看——

清华附中湾区学校（筹）

小学一年级：面向广园快速路以北、广州环城高速路以南、车陂路以西、健明六路以东片区内符合“人户一致”的条件的适龄儿童，采用自主报名、电脑派位方式招生。

初中一年级：面向天河区穗籍小学毕业生(含符合条件的广州市政策性照顾学生、返区生)，采用自主报名、电脑派位方式招生。

广州市执信中学天河校区

3个班招生计划面向天河区穗籍小学毕业生(含符合条件的广州市政策性照顾学生、返区生)招生。7个班招生计划面向珠吉街范围内的灵秀小学、奥体东小学、吉山小学、珠村小学等公办小学(含在建)地段范围内“人户一致”的天河区学籍小学毕业生招生。均采用自主报名、电脑派位方式招生。

广州市天河外国语学校

面向天河区穗籍小学毕业生(含符合条件的广州市政策性照顾学生、返区生)，采用自主报名、电脑派位方式招生。

华南师范大学附属中学初中部

面向华南师范大学附属中学周边3公里范围内的天河区公办、企事业办小学穗籍小学毕业生(含符合条件的广州市政策性照顾学生)，采用自主报名、电脑派位方式招生。

4所学校均采用电脑派位方式招生

建设高质量教育体系，是“十四五”期间推动高质量发展的内在要求，高质量教育也是高品质城市的重要标志。

天河区教育局相关负责人表示，近年来，在上级教育行政部门的有力指导下，天河区委、区政府坚持优先发展教育战略，着力办好人民满意的天河教育。特别是自2020年以来，召开天河教育大会，大力推动基础教育“幼有善育、学有优教”幸福标杆行动，从优质量、优均衡优校园、优队伍、优技术、优治理六个维度，办实事，开新局，大力满足孩子们“上好学”的需求，打造以人民为中心的优质均衡义务教育。

2021年，清华附中湾区学校(筹)、执信中学天河校区、天河外国语学校、华南师范大学附属中学4所学校义务教育阶段招生方案在保持原有公办中小学招生地段不变的基础上，根据宿位情况设定招生范围，采用电脑派位方式招生，叠加优质学位清华附中湾区学校(筹)、执信中学天河校区的顺利开办，优质学位大幅增量并辐射全区，基础教育资源配置的优化将有效促进天河教育优质均衡发展，打造天河教育新名片，让天河人民有更多教育获得感和幸福感。

提质：清华附中湾区学校(筹)落户天河

近年来，天河区以高质量教育助推高质量发展，提升教育教学质量，用更多优质教育资源回应老百姓对好教育的期盼。在基础教育方面，继成功创办天河外国语学校、广州中学、广州奥林匹克中学等优质学校后，天河持续增加优质资源供给，推进学校高起点、高品质、高质量发展。今年9月，天河教育又添两颗明珠一一清华附中湾区学校(筹)、执信中学天河校区，两所学校即将迎来首个开学季，提升天河区优质教育资源覆盖率。

广州市教育局牵手清华大学附属中学，清华附中湾区学校(筹)选址落户天河，不仅是为天河引进优质教育资源、先进教学理念和创新发展模式，更是立足粤港澳大湾区打造具有影响力和辐射作用的标杆学校。天河区携手百年名校广州市执信中学，建设执信中学直接开办的天河校区，成为广州执信中学四大校区的核心校区，用优质教育资源辐射引领天河东部教育质量提升。

未来，天河区将形成包括广州中学、天河中学、113中学、广州奥林匹克中学、汇景实验学校等优质单校划片招生学校，与清华附中湾区学校(筹)、执信中学天河校区、天河外国语学校、华师附中等优质多校划片招生学校协同发展、高位均衡的天河优质教育新格局，走出单校划片与多校划片并存、片区发展和整体布局统筹的一条天河特色之路，引领辐射更多学校内涵发展，推动天河优质教育资源再升级。

扩容：清华附中湾区学校、天外均提供全住宿

今年4所学校在保持原有公办中小学招生地段不变基础上，根据学校办学实际和宿位建设情况设定招生范围，采用“自主报名+电脑派位”的招生方式，叠加优质学位选择，既保障了适龄儿童就近入学需求，又保障了教育公平，提升全区义务教育优质均衡整体水平。

清华附中湾区学校(筹)初中部、天河外国语学校全住宿，面向全区招生;执信中学天河校区提供3个班宿位，3个班招生计划面向全区招生;华师附中不提供宿位，招生范围与往年保持不变。同时，返区生、符合广州市政策性照顾条件的学生也可以报读有面向全区招生计划的学校。

2021年，清华附中湾区学校(筹)和执信中学天河校区共有初中部招生计划18个班，4所学校初中部总招生计划将达28个班，是去年招生计划的2.8倍，大幅提升了天河区优质资源供给总量。未来，天河还将创新优质资源共享模式，深化集团化办学，以合作共享促进学校集群发展，打造与经济地位相匹配的高质量天河教育。

清华附中湾区学校(筹)等4所学校招生政策的相关问答

问题一：4所学校初中部招生范围确定的原则是什么?

天河区教育局：招生原则上保持基本一致，都是在原有公办中学招生地段保持不变的基础上，叠加优质学位选择。

根据4所学校办学实际和宿位建设情况，确定是否面向全区招生及面向全区招生计划。清华附中湾区学校(筹)初中部、天河外国语学校提供全住宿，面向全区招生;执信中学天河校区可以提供3个班宿位，3个班面向全区招生;华师附中不提供宿位，招生范围不变。

问题二：4所学校初中部为什么采用“自主报名+电脑派位”招生方式？

天河区教育局：在保持原有公办中学招生地段不变的基础上，4所学校初中部采用自主报名、电脑派位方式招生，让学生有自主选择权，又尽可能满足更多居民子女入学需求，保障教育公平，促进全区义务教育优质均衡发展。今年4所学校初中部总招生计划将达28个班，比去年增加18个班，大幅提升了天河区优质资源供给总量，电脑派位录取率也将大幅提升，会有更多学生入读优质学校。

问题三：4所学校初中部面向哪些学生招生？

天河区教育局：清华附中湾区学校(筹)、天河外国语学校都是面向天河区穗籍小学毕业生(含符合条件的广州市政策性照顾学生、返区生)招生。

执信中学天河校区3个班面向天河区穗籍小学毕业生(含符合条件的广州市政策性照顾学生、返区生)招生，7个班面向珠吉街范围内的灵秀小学、奥体东小学、吉山小学、珠村小学等公办小学(含在建)地段范围内“人户一致”的天河区学籍小学毕业生招生。

华师附中初中部面向该校周边3公里范围内的天河区公办、企事业办小学穗籍毕业生(含符合条件的广州市政策性照顾学生)招生。

问题四：为什么执信中学天河校区部分计划面向周边小学，部分计划面向全区？

天河区教育局：执信中学天河校区地处天河最东部，近年周边有大量新建楼盘，但楼盘配建的都是公办小学，暂无配套建设的初中学校。按照天河区公办初中招生地段划分情况，该地段是广州奥林匹克中学招生范围，广奥现有的建设规模难以承接大量学生流入，考虑到执信中学天河校区宿位情况(3个班)，设定其3个班面向全区、7个班面向周边小学电脑派位招生。

问题五：清华附中湾区学校(筹)小学部招生原则、范围、对象及方式是什么?

天河区教育局：就近入学是天河区公办小学的一贯招生原则。清华附中湾区学校(筹)小学部只有4个班/级的设置规模，且没有寄宿，其所在片区（广园快速路以北，广州环城高速路以南，车陂路以西，健明六路以东）内居民子女的入读需求都无法全部满足。

清华附中湾区学校（筹）小学部的招生将在不改变现有公办小学的招生地段的基础上，2021年小学一年级开始面向广园快速路以北，广州环城高速路以南，车陂路以西，健明六路以东范围内符合“人户一致”条件的适龄儿童，采用自主报名、电脑派位方式招生。

【南方日报记者】钟哲 马立敏

【通讯员】胡勇