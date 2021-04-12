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如何推进幼小科学衔接？教育部提出五大举措！

2021-04-12 09:11 来源：南方网
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　　近日，教育部印发《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》（以下简称《指导意见》），全面推进幼儿园和小学实施入学准备和入学适应教育，减缓衔接坡度，帮助儿童顺利实现从幼儿园到小学的过渡。重点任务是什么？主要举措有哪些？

　　《指导意见》针对长期以来存在的幼儿园和小学教育分离、衔接意识薄弱、过度重视知识准备、衔接机制不健全等问题，提出了一系列有针对性的重要举措。主要包括：国家修订义务教育课程标准，调整一年级课程安排，合理安排内容梯度，减缓教学进度。强化小幼协同，通过实施幼儿园入学准备和小学入学适应教育，为儿童搭建从幼儿园到小学过渡的阶梯，帮助儿童顺利实现幼小过渡。通过建立联合教研制度、完善共育机制、加大综合治理力度，强化科学导向，形成良好教育生态，推动科学衔接、有效衔接。

　　《指导意见》强调，幼小衔接是一项系统工程，各级教育部门要充分认识做好幼小衔接工作的重要意义，研究制订本地幼小科学衔接具体实施方案，切实把幼小衔接工作纳入基础教育课程改革的重要内容，完善政策举措，健全工作机制，确保幼小衔接工作取得实效。要推动幼儿园和小学深度合作，加强业务指导，及时研究解决教师在幼小衔接实践中的困惑问题。要健全科学的评价机制，将入学准备和入学适应纳入幼儿园和义务教育质量评估的重要内容。地方各级教育行政部门要加强统筹协调，整合专业资源，加强幼小衔接科学研究。

　　《指导意见》要求，各省（区、市）要以县（区）为单位确立一批幼小衔接实验区，遴选确定一批试点小学和幼儿园，先行试点，分层推进。2021年秋季学期启动幼小衔接试点，2022年秋季学期全面铺开。

　　附件《幼儿园入学准备教育指导要点》（以下简称《入学准备指导要点》）和《小学入学适应教育指导要点》（以下简称《入学适应指导要点》）分别对幼儿园的入学准备教育和小学的入学适应教育提出了具体、可操作的指导。

　　《入学准备指导要点》强调，入学准备教育是一个循序渐进的过程，要渗透于幼儿园三年保育教育工作的全过程，同时，也要根据大班幼儿即将进入小学的特殊需要，围绕社会交往、自我调控、规则意识、专注坚持等进入小学所需的关键素质，实施有针对性的入学准备教育。入学准备教育应注重身心准备、生活准备、社会准备和学习准备等方面的有机融合，不应片面追求某一方面或几方面的准备，更不应用小学知识技能的提前学习和强化训练替代全面准备。

　　《入学适应指导要点》要求，小学要强化衔接意识，将入学适应教育作为深化义务教育课程教学改革的重要任务，纳入一年级教育教学计划，教育教学方式与幼儿园教育相衔接。小学一年级上学期作为幼小衔接适应期，实施与幼儿园相衔接的入学适应教育，合理安排一年级课程内容，改革教育教学方式，强化以儿童为主体的探究性、体验式学习，为每个儿童搭建成长适应的阶梯，帮助儿童逐步适应从游戏活动为主向课堂教学为主的转变。

编辑： 罗予岐

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