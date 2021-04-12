广州多所高中举行校园开放日活动

招生季到来，广东迎来高中学校开放日高峰。4月11日，广东实验中学（简称“省实”）举行招生咨询开放日活动。笔者从现场获悉，今年省实高中将面向广东省招收应届初中毕业生约850名；拟引入10名北京大学博士生任教。

招生季到来，广东迎来高中学校开放日高峰。4月11日，广东实验中学（简称“省实”）举行招生咨询开放日活动。笔者从现场获悉，今年省实高中将面向广东省招收应届初中毕业生约850名；拟引入10名北京大学博士生任教。

今年省实拟引入30名新教师（含校医1名），其中博士研究生10名，全部来自北京大学，2021年秋季入学的新高一学生，将有机会由博士任教。目前，省实在职博士研究生学历的教师有14名，加上今年拟入职的10名博士研究生，省实具有博士研究生学历的教师将达24名。

学生的成绩需要达到什么水平才有机会入读省实？省实校长全汉炎介绍，参考往年，录取分数线基本在710分到725分之间。

省实备受关注的钟南山科学人才培养班面向全省（不含广州市）招收不超过80人，面向广州市招收约40人；广东省创新人才培养实验班面向珠海、中山、佛山、江门、肇庆、云浮、阳江、茂名、湛江9个地市招收不超过100人；格致班面向广州市招收约200人。南山班、省创班、格致班已开启报名意向登记，4月25日前，学生可进行登记。

同日，广东广雅中学举行招生咨询开放日活动。今年广雅中学在本部校区复办公办初中，花都校区首招高一学生。两个校区高一拟招收20个班，其中本部校区12个班、花都校区8个班；初一拟招收14个班，其中本部校区4个班，花都校区10个班。

广雅中学本部校区和花都校区高一招生在第一批自主招生、第二批名额分配和第三批均有招生计划，同时也会招一定数量的体育、艺术类特长生。两个校区均在同一批次面向全市11区招生，招生代码不同。

广雅中学校长叶丽琳说，两个校区的办学理念是一致且一脉相承的。除了今年招聘的教师，该校还将派驻有经验的教师到花都校区，这些教师均在本部锻炼了至少3年，有利于保障花都校区师资力量。