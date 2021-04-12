广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

广州多所高中举行校园开放日活动

2021-04-12 09:11 来源：南方日报
字号减小 字号增大

　　招生季到来，广东迎来高中学校开放日高峰。4月11日，广东实验中学（简称“省实”）举行招生咨询开放日活动。笔者从现场获悉，今年省实高中将面向广东省招收应届初中毕业生约850名；拟引入10名北京大学博士生任教。

　　今年省实拟引入30名新教师（含校医1名），其中博士研究生10名，全部来自北京大学，2021年秋季入学的新高一学生，将有机会由博士任教。目前，省实在职博士研究生学历的教师有14名，加上今年拟入职的10名博士研究生，省实具有博士研究生学历的教师将达24名。

　　学生的成绩需要达到什么水平才有机会入读省实？省实校长全汉炎介绍，参考往年，录取分数线基本在710分到725分之间。

　　省实备受关注的钟南山科学人才培养班面向全省（不含广州市）招收不超过80人，面向广州市招收约40人；广东省创新人才培养实验班面向珠海、中山、佛山、江门、肇庆、云浮、阳江、茂名、湛江9个地市招收不超过100人；格致班面向广州市招收约200人。南山班、省创班、格致班已开启报名意向登记，4月25日前，学生可进行登记。

　　同日，广东广雅中学举行招生咨询开放日活动。今年广雅中学在本部校区复办公办初中，花都校区首招高一学生。两个校区高一拟招收20个班，其中本部校区12个班、花都校区8个班；初一拟招收14个班，其中本部校区4个班，花都校区10个班。

　　广雅中学本部校区和花都校区高一招生在第一批自主招生、第二批名额分配和第三批均有招生计划，同时也会招一定数量的体育、艺术类特长生。两个校区均在同一批次面向全市11区招生，招生代码不同。

　　广雅中学校长叶丽琳说，两个校区的办学理念是一致且一脉相承的。除了今年招聘的教师，该校还将派驻有经验的教师到花都校区，这些教师均在本部锻炼了至少3年，有利于保障花都校区师资力量。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第6期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235