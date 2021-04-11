省教育厅召开2021年全省学校美育工作会议

省教育厅二级巡视员邱克楠就2021年学校美育工作提出具体要求

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）4月8日，为全面贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》（下称《意见》），着力推动全省学校美育改革发展，共同做好新时代具有广东特色的美育工作，广东省教育厅召开全省学校美育工作视频会议。省教育厅二级巡视员邱克楠出席会议并讲话。

邱克楠就2021年学校美育工作提出具体要求。一是各地和各级各类学校要深入贯彻落实《意见》精神，深刻认识学校美育对促进学生全面发展的重要性；二是深入推动学校美育教学改革和评价改革，确保开齐开足美育课程，配齐配足美育教师；三是要围绕“庆祝建党100周年”这个主题，积极开展系列大中小学生艺术展演和实践活动，以活动为载体，培根铸魂，以优异成绩献礼建党100周年；四是持续推进中华优秀传统文化传承与发展，激发中华优秀传统文化的生机与活力，进一步增强文化自信。

会上，广州、深圳、清远教育局，华南师范大学、珠海科技学院、顺德职业技术学院，华南师范大学附属中学分享了开展学校美育工作的做法和经验。会议总结了2020年全省学校美育工作开展情况，对2021年美育工作作出安排和部署。

2020年，面对疫情，全省艺术教育工作者凝心聚力，克服困难，统筹、有序、稳妥地推进了学校美育工作，在学校美育体系建设、艺术展演活动组织、校园文化育人、中华优秀传统文化传承和粤港澳大湾区美育交流合作等方面得到进一步发展，形成了较好的工作局面。下一步，省教育厅将持续实施美育浸润行动计划，利用高校和社会力量，帮扶粤东西北美育薄弱地区，实现区域协调发展;深入推进大湾区学校美育共建，为国家大湾区建设提供强有力的文化支撑。

全省各地市教育局分管领导、各普通高校和省属中职与中小学校分管领导、学校美育工作负责同志、省教育厅有关处室负责同志共700余人参加了本次会议。