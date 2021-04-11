近年来，广东省教育厅深入贯彻落实省委、省政府实施“粤菜师傅”工程的战略部署，建立任务清单，多措并举，融合优势资源，校企深度合作，提高培养培训能力，扩大技术技能人才供给，为推进“粤菜师傅”工程高质量发展、走向全国打出了一套组合拳。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）2021年4月9日，广东省教育厅组织召开实施“粤菜师傅”工程推进会，全省各地市教育局分管局领导、职业教育负责部门负责人，全省有开设烹饪类专业的高校、中职学校分管校领导和行业企业代表共200余人参加会议。广东省委教育工委副书记、省教育厅党组副书记李大胜出席活动并讲话。

会议指出，近年来，广东省教育厅深入贯彻落实省委、省政府实施“粤菜师傅”工程的战略部署，建立任务清单，多措并举，融合优势资源，校企深度合作，提高培养培训能力，扩大技术技能人才供给，为推进“粤菜师傅”工程高质量发展、走向全国打出了一套组合拳。

会议强调，各地、各校要贯彻落实省委、省政府工作部署，按照《广东省教育厅关于进一步做好教育系统推进实施“粤菜师傅”工程有关工作的通知》的“十项部署”要求，进一步推进“粤菜师傅”工程高质量发展。一是提高政治站位，全面推进“粤菜师傅”工程高质量发展。将实施“粤菜师傅”工程作为检验党史学习教育成效、践行“我为群众办实事”的重要抓手。二是任务落实落细，有效服务“粤菜师傅”人才体系建设。把“粤菜师傅”工程相关任务落实落细，打造“粤菜师傅”工作专业品牌，开发“粤菜师傅”工程高水平教学资源，畅通“粤菜师傅”成长通道，不断提高实绩实效。三是深化产教融合，大力推动“粤菜师傅”标准体系建设，推动“粤菜师傅”工程人才评价相关的省地方标准建设，做好“粤菜制作”“粤点制作”职业技能评价标准的推广应用。

会上，为来自粤港澳三地名店名厨的广东省粤菜名家名师教学指导委员会委员颁发了聘书，举办了省级粤菜师傅培训基地揭牌仪式，韩山师范学院、顺德职业技术学院、佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校、梅州农业学校、广东省餐饮职教集团代表分别作了实施“粤菜师傅”工程经验分享。会后，参会人员参观了广东省烹饪职业技能大赛现场。

同期，广东省餐饮职教集团举办了“粤菜师傅”工程产教对话活动。由国家教育行政学院学术委员会主任、职业教育研究中心主任邢晖教授作题为“1+X证书制度的政策与行动思考”主题报告；国家教育咨询委员会委员、北京师范大学职业与成人教育研究所所长赵志群教授作题为“粤菜粤点制作职业技能等级标准与烹饪专业课程体系建设”的主题报告。之后，行业协会代表、企业代表、院校代表和专家学者共同以“粤菜师傅行业人才需求与评价”为主题开展了论坛研讨。