4月9日春季高考开始填志愿！不同分数段怎么填？

对于不同分数段的学生来说，在大学和专业的选择上，要注意的因素和策略都会有所不同。

4月9日，春季高考就要开始进行志愿填报了。对于不同分数段的学生来说，在大学和专业的选择上，要注意的因素和策略都会有所不同。

哪些考生适合春季高考？

2021届高中毕业生们，一定要重点关注春季高考啊！别问为什么，我就告诉你三点：

第一，如果你的分数是专科一类的，毫无疑问，你一定要报！2020年起，省内高职院校在春季高考中安排的计划是全年度的75%以上，其中安排在依学考录取（面向高中生）的计划又不低于学校年度招生总计划（不含高职扩招计划）的50%，这个占比有多大，你能被录取的机会有多大，不用说都显而易见啦；这次春季高考没被录取也没关系啊，还有夏季高考可以继续来嘛。

第二，如果你的分数是本科线左右，那也别犹豫，报它！“保专冲本”就对啦。通过春季高考，你总有机会先被高职院校录取，这就达到“保专”目标了，到夏季高考的时候，再去冲一冲本科，这完全不受影响呀。这样一来，一旦你都被录取，那你就有两个选择的机会，要么去高职院校，要么去本科院校，至于怎么选就看你喽。

第三，就算你很有把握分数能达到本科以上，那参加春季高考也相当于你提前模拟进行了一次高考志愿填报流程啊，提前试一试总比不试的好。

不同分数段怎么填？

@刚达到省控制线的考生

对于只是刚达到省控制线或线上100分以内的考生，就适当用前面10个志愿去冲击非珠三角城市的公办院校，再用8个志愿填报广州市的一些优质民办院校（最好是高升学率、高就业率的专本同校的大学）作为平稳志愿，最后选择2所近几年来都需要参加补录的院校作为保底志愿。

@超过省控制线150以上的考生

对于超过省控制线150以上的考生，可适当用前面8个志愿去冲击珠三角城市的公办院校，再用8个志愿填报非珠三角城市的公办院校作为平稳志愿，最后选择4个广州市的一些优质民办院校作为保底志愿。

@所有考生

无论是在选择院校、还是选择专业时，都要注意冷热搭配，同时要登录目标院校的官网或官微上，查看相应的“招生章程”里关于某些特殊专业在招生录取时要具体的相关条件，如：某些科目的分数要求或身体条件要求等，以及了解清楚该院校近几年的招生计划数多寡的变化，提前掌握到正确的信息，避开雷区。最后按照“冲、平、保、垫”的原则将志愿形成一个梯度，同时合理选择“服从专业调剂”。

出品：南方青春高考季