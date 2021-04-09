华工“631”综合评价全国招400人，8个专业均在广州国际校区

考生需要在提前批次报考。这让学生拥有更多成功的可能，同时也不影响普通批次的录取，多一次选择的机会。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/华轩）近日，华南理工大学公布2021年综合评价（即“631”）招生简章。值得注意的是，今年采取该方式的8个招生专业均设在华南理工大学广州国际校区，共计划招收400人，其中广东省250人。（详阅：华南理工大学综合评价招生简章）

提前批次报考，颁发“华南理工大学”毕业证和学位证

据了解，今年华南理工大学广州国际校区（以下简称“广州国际校区”）所有专业均通过综合评价招生，考生需要在提前批次报考。这让学生拥有更多成功的可能，同时也不影响普通批次的录取，多一次选择的机会。

国际校区是华南理工大学的“一校三区”之一，2021级学生在规定年限内达到所需的毕业和学位授予要求，将获得华南理工大学颁发的本科毕业证书、学士学位证书，与其他校区证书完全相同。

聚焦前沿交叉学科，新增3个招生专业

2021年在国际校区招生的8个专业分布于５个学院，包括吴贤铭智能工程学院的机器人工程、智能制造工程专业，微电子学院的微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统专业，生物医学科学与工程学院的生物医学工程专业，分子科学与工程学院的分子科学与工程专业和未来技术学院的人工智能、数据科学与大数据技术专业，均为当前最热门的前沿交叉学科专业。其中，集成电路设计与集成系统、人工智能、数据科学与大数据技术为今年新增的３个专业。（此前，我们推出特别策划《最好的专业》，走进华南理工大学广州国际校区吴贤铭智能工程学院，了解“新工科”专业好不好？学什么？未来做什么？）

“现代书院制+全员导师制”，新成立铭诚书院

作为教育部与广东省共同深化教育综合改革重点工作内容之一，今年教育部正式批准广州国际校区开展粤港澳大湾区国际化教育改革试点工作。华南理工大学在广州国际校区采用综合评价招生，从招生录取、学生培养到毕业去向等对校区办学进行优化升级，全面启动改革试点工作，探索国际化办学的新路子。

2021级新生将进入国际校区成立的第二个书院——铭诚书院，享受“现代书院制+全员导师制”下的多重呵护，在书院得到文化浸润、环境熏陶、品质养成及多元培育。书院首任院长由中国工程院院士、全国勘察设计大师何镜堂担任。

打造创新工场2.0，学生动手实践触摸前沿

国际校区积极打造创新工场（Innovation Factory，简称I.F.），为学生提供条件设施先进的科研平台，提升学生解决复杂工程问题的能力。国际校区已建成拥有化学中心、物理中心、电子电工中心、计算机中心等涵盖各类实验室52间、设备2120台套的1.0版创新工场，目前正在建设2.0版创新工场，努力打造成为国家示范性工程创新训练中心。

2.0版创新工场致力于将产业和技术的最新发展、行业对人才培养的最新要求引入教学过程，将机器人、数字化、新材料等先进制造技术引入教学实践环节；规划设计“一工厂三平台”，包括“智能机器人”“无人驾驶”“机器学习”“3D打印”“数字化加工”“传统加工”等25个实训模块，采用全天候24小时“智能图书馆”的管理模式，充分发挥校区独特的粤港澳大湾区优势和国际交流资源，为学生提供跨学科、跨学院、跨校园、跨国境的交互实践模式，注重培养链与创新链相融合，引导学生开展前沿探究、创新训练、竞赛驱动与创业孵化。2.0版创新工场计划于2021年建设完成并投入使用。

未来，国际校区还将建成融合科技竞赛创新、创业训练、商业培训、管理培训等创新创业实践的3.0版创新工场，完成学校国家级双创基地“一校三区”的布局。