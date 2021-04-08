听说你也择校难？这所学校要看一看！

春季招生中，学考招3900人，3+证书招1100人。

2021年学考志愿将于4月9日至12日填报。一年一度的“择校难”热潮：“有什么好学校推荐呢”、“选学校更应该从哪几个方面入手”、“我的分数能上好学校吗”……种种问题接踵而至，一起来看看这所“三好”高校——广东文理职业学院。

环境大美：坐拥千亩生态园林，基础设施一应俱全

据了解，广东文理职业学院是广东省人民政府批准成立、国家教育部备案,面向全国招收国家任务生的全日制普通高等院校。学院坐落在南海之滨的中国首批对外开放沿海港口城市、中国优秀旅游城市、北部湾新兴科技工业城市——湛江市，这里人文荟萃、景色美丽、交通便利，是莘莘学子理想的求学圆梦之地。

作为一所千亩生态园林式高等学府，学院内依山傍水，繁花似锦，草木葱茏。办学用地1590亩，建筑面积40多万平方米，种有世界各地名贵植物3000多种共20多万株，绿化率达40%以上，该院荣获2020年广东省“绿色学校”称号。

除了风景如画，校园里的基础设施也一应俱全。基础设施按2万人的办学规模配套建设，建有现代化的教学大楼、图书馆、行政大楼、高标准的学生公寓、高校示范性餐饮中心、艺术馆等。文体设施方面建有网球场、羽毛球馆、乒乓球馆、室内外篮球场、排球场、健身房等，应有尽有，为在校生提供了舒适的学习生活环境。

这其中，要数图书馆最为酷炫。建筑面积6.1万余平方米，可供借阅藏书130多万册；国际化外观设计，内部功能区设置年轻现代；设有自习区、小型创客会议室以及咖啡厅，满足学子的各类需求。因此，这里不仅是广东文理学子自主学习、休闲社交、畅游书海的好去处，同时也是文理大热的拍照打卡点之一。

记者还了解到，2017年10月，学院的升本工作通过了广东省教育厅专家组的现场考核,经省高等学校设置专家委员会评议通过，井将学院的升格材料上报教育部。为支持学院升格为职业本科院校，国家发改委为该校下拨了专项实训设施建设资金。学院正在建设先进的“广东奥克体育中心”，内设“劳丽诗跳水馆”等。

专业齐全：“七系一部四院” 紧跟社会发展潮流

学院一直秉承着“生态文理、人文文理、特色文理、品牌文理”的办学理念。园林式校园与海量藏书的图书馆，无不彰显着“生态文理、人文文理”。那么，“特色文理、品牌文理”又体现在哪里呢？

特色，体现在专业设置上。目前，学院设有教学单位“七系一部四院”，共66个专业。专业群已经涵盖文学、理学、工学、经济学、管理学、法学等多个学科门类，专业设置紧跟现代社会发展潮流、有广泛市场需求和美好发展前景。该校负责人告诉记者，学院注重结合市场需求，强调应用型教育，开展实践和创新人才培养模式，与社会需要紧密结合；使学院的学生学有所得，学有所乐。

专业建设之完备，离不开师资的培育。学院现有学生超过12000人， 教职员工815人，其中专任教师673 人、“双师型”教师409人。正、副教授等高级专业技术职称教师占34.4%，博士、硕士学位教师占52.9%，聘请了30多位著名专家、教授为学院的特聘教授和学科带头人；引进了50多名知名度高的专家、教授为各专业课程带头人；每年邀请海内外专家、学者来校讲学交流，使教育教学充满活力，让学生拓展视野，提升文化涵养。一大批优秀青年教师迅速成长，荣获了全国优秀教师、南粤优秀教师、南粤优秀教育工作者等称号累计16人次。2021年，广东文理的“计算机网络技术”专业群被纳入第一批省高职院校高水平专业群建设项目。

品牌，体现在实训建设上。对于高职院校人才培养来说，学生的职业能力和实践技能培养是不可或缺的。为此，学院建有实训中心建筑面积10.2万平方米，专业实训室200多间；拥有先进、完备的实训硬件设施，完美匹配培养高技能人才所需的实训教学需求。

同时，学院还加强了产教融合，建有校外实训和顶岗实习基地234家，校办工厂6个；广东省博士工作站揭牌，标志着该校在教育科研方面踏上了新台阶；哈佛大学博士与该校共建建筑设计研究院，助推该校专业建设迈向更高层级。“岭南红橙杯”校园创新营销大赛、“互联网+”大学生创新创业大赛、达内杯设计大赛、汽车技能大赛……此外，学院还大力推进校企合作，产教融合，举办一系列高规格、高水平的专业比赛，为学生搭建创新创业实训平台。

也正是如此，近年来，师生在各级各类期刊上发表学术论文361篇，编写教材16种，申请国家发明专利和实用新型专利132项。2019年，学院领导及教师主持的18个项目荣获广东省全民科学素质行动科技活动成果奖，其中一等奖6项，二等奖12项，获奖总计93人次。学生参加全国、全省职业院校技能大赛获奖200多人次。

就业率高：深受用人单位好评 就业率超98%

在强大的专业支撑，以及坚实的实训建设下，学院的人才培养也取得了一系列的好成绩。

学院坚持以就业为导向，培养的学生专业基础知识扎实、实践动手能力强、综合素质高，富有敬业创新精神，特别在组织管理能力、协调沟通能力和语言表达能力等方面深受用人单位好评，近年来就业率达98%以上。

为保证毕业生的就业质量，学院就业指导中心为毕业生提供专业、周到、个性化的就业指导，并不断拓宽校企合作渠道，开拓就业市场，每年有上百家用人单位到学院进行人才招聘，确保毕业生顺利就业。

除此之外，学院在专本同读方面也为学生搭建了利好平台。

在籍学生可报读学院与华南师范大学联合开办的本科相沟通专业。考试合格后，颁发教育部注册的本科毕业文凭，国家承认学历，享受普通高等学院本科毕业生待遇。在校期间，专、本同读，是其他专升本学习形式所没有的优势；部分课程互认免考，仅有少量统考课程，学制两年。周末在本校上课，不影响普通大专正常学习。

记者还了解到，该校国际教育学院留学直通车项目与加拿大汤姆逊大学、日本长崎国际大学、韩国敬仁女子大学、马来西亚英迪国际大学、泰国斯坦福国际大学、泰国格乐大学等。国外知名院校签署了友好合作协议，为学生提供学分互认的交换项目、专升本或专本硕连读的机会。

近年来，该学院为社会培养了一批具有国际视野的高素质应用型人才，较高的综合素质和适应能力使毕业生在就业市场上有较强的竞争力，尤其是出色的英语能力和对中西文化的深入了解，一批学生毕业后直接到跨国公司工作，毕业生普遍受到用人单位的好评，在社会上形成了良好的声誉。

潮酷文化：打造多元校园文化 释放青春个性光彩

学院致力于培育健康、和谐、向上的校园文化，43个学生社团积极开展一系列主题鲜明、富有特色的校园文化活动。从艺术类到体育类，从专业技能类，到爱心公益类，每一种爱好，都能在找到小伙伴！

广东文理从“连接、互动、分享、共创”的理念出发，打造了“广东文理美好生活节”、“酷跑迷你马拉松”等多个校园文化活动IP，为在校师生参与共创校园美好生活提供了多元化的舞台。学院从多种形式、多个方面策划举办了系列活动，参与者覆盖全院学生与教职工，活动影响力正在逐年扩大，接连被社会媒体报道转载。2019年“美好生活节”被第三方媒体列为广东高校最有创意的活动之一。除此之外，学院还举办有校园音乐节、体育文化节、社团嘉年华、酷跑迷你马拉松以及各类精彩纷呈的晚会，鼓励学子们发展多元兴趣爱好、表达个性思潮。

春季招生：学考招3900人，3+证书招1100人

学院负责人告诉记者，该校根据广东省教育考试院2020年分类招生改革要求，分为春季依据学业水平、3+证书考试和普通高考专科录取，学院代码是14126。其中，春季高考招生计划方面，学考普通类招3300人，学考艺术、体育类招600人，3+证书类招1100人；学院录取批次为专科批次。

学院负责人还透露，家庭经济困难的学生可在学院协助下向银行申请国家助学贷款，每人每年不超过8000元。国家奖助学金每学年评选一次，实行等额评审，具体名额按当年财政部、教育部及广东省财政厅、教育厅的规定为准。其中国家奖学金每人一次性8000元，国家励志奖学金每人一次性5000元，国家助学金每人一次性2000-3000元。此外，学院还设学院奖学金，分为一、二、三等，每学年评定一次，授奖比例分别为学生总数的2%、3%、5%。

“广东文理是同学们实现人生理想的平台，衷心祝愿同学们在这里度过最美好的大学时光，不断提升人生品位，成为素质高本领强的优秀学生，做一个彰显个性、追求卓越的人!广东文理将和你们一起，立鸿鹄志，做奋斗者！”广东文理职业学院董事长宣承志说道。