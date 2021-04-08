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强基计划第二年招生有哪些新变化

2021-04-08 08:49 来源：南方日报 钟哲
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　　4月6日，中山大学公布了2021年强基计划招生简章，招生专业增加至10个，考生可于9日至30日在线上报名。

　　截至发稿时，公布2021年强基计划招生简章的高校已超过19所。与去年相比，部分高校的报考难度略有提升，如西安交大2020选科要求“物理或化学”，今年改为“物理和化学”；北理工今年新增笔试环节；部分高校的招生总计划数不变，而新增了招生省份和专业。

　　新增专业

　　力学学科具有一级学科博士

　　学位授予权和博士后流动站

　　今年，中山大学强基计划招生专业包括汉语言文学（古文字学方向）、历史学、哲学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、生态学、基础医学、理论与应用力学。

　　今年是广东新高考改革落地之年，是首年实施“3+1+2”考试。从中山大学10个强基计划招生专业看，首选历史的考生可以报读3个专业，首选物理的考生可以报读7个专业。其中，选择“物理+化学”的考生可选范围最大。

　　与去年相比，今年中山大学强基计划新增了理论与应用力学专业。该专业属航空航天学院，位于中山大学深圳校区。中山大学力学专业创办于1958年，是全国较早创办的力学专业之一，力学学科具有一级学科博士学位授予权和博士后流动站。

　　在中大安排强基计划招生的省份，符合2021年全国普通高等学校招生全国统一考试报名条件，综合素质优秀或基础学科拔尖，具有强烈的专业兴趣，并有志于将来从事相关领域科学技术工作，高考成绩优异的高中毕业生均可报名。考生不能兼报其他高校。

　　分数优先

　　以高考成绩占85%、校考

　　成绩占15%折算综合成绩

　　考生可于4月9日至30日登录中山大学强基计划报名平台，按要求准确、完整地完成网上预报名。根据各省专业计划安排，考生可结合自己的学科特长和专业兴趣填报1个专业志愿。

　　6月26日前，中山大学依据确认报考考生高考成绩（不含任何政策加分），在已确认报考的学生中，按分省分专业招生计划数的6倍确定各省入围考核考生名单并公示入围标准。6月30日，考生按照所报专业参加中山大学组织的笔试，笔试主要考查考生相关学科的基础知识、基础理论、基础能力。

　　中山大学还将组织专家进行分专业面试，主要考查考生的理想信念、家国情怀、兴趣志向、综合素质、创新能力、科研潜质、科学精神等，并结合考生综合素质档案，确定面试考核评分。面试采取专家、考生“双随机”抽签的方式，测试全程录音录像。

　　和往年一样，考生需参加体质测试，测试项目可自主选择立定跳远或50米跑。体质测试不受理缓考、补考申请。体质测试结果不计入学校考核成绩总分，若考生体质测试不及格，将不予录取。

　　据悉，中山大学将根据高考成绩占85%，校考成绩占15%（其中笔试成绩占30%，面试成绩占70%）的方式折算考生综合成绩，并根据考生填报专业志愿和在相关省份强基计划的招生专业和名额，按照“分数优先”的原则确定强基计划预录取名单，并于7月5日前公布录取名单并公示录取标准。

　　培养模式

　　专门制定强基计划本科、

　　硕士、博士有效衔接培养方案

　　中山大学针对强基计划学生采用专属人才培养模式，专门制定强基计划本科、硕士、博士有效衔接的培养方案。强基计划学生单独编班，在免试攻读硕士、博士学位，公派留学，奖学金评审等方面，中山大学按教育部规定支持强基计划学生；考生入学后原则上不允许转专业。

　　在课程上，设计“科学性、完备性、竞争性”的课程体系，建设强基计划学生专属课程模块，开设面向学科前沿和国家战略需求的前沿课程和具有高阶性、创新性和挑战度的专业课程；打通课程修读的知识体系，强基计划学生在修读完本科规定课程的基础上，可在导师指导下提前修读研究生课程。

　　在科研上，设立强基计划学生专属科研项目，推进科教协同育人，增大研究型学习项目和实践技能训练项目的比例，实现科研训练100%，强化学生科研和实践创新能力；学生将跟随导师组，定期解读国家战略需求、研读重大科研专项指南、参加学术会议，了解国际学术前沿动态，了解国家战略需求，了解关键技术难题，将个人发展与国家需求紧密结合。

　　强基计划实行年度考核及动态进出机制。每学年结束后根据学生课程成绩、科研训练表现等方面综合考核进行动态管理，本科阶段分流与考核淘汰的学生转入普通本科专业培养。有志向、有兴趣、有天赋且学业成绩优秀的普通录取本科生可选拔补入强基计划。

　　难度提升

　　大部分高校招生计划数不变

　　新增了招生省份和专业

　　记者梳理发现，截至发稿时，公布2021年强基计划招生简章的高校已超过19所，包括北理工、西交、武大、大工、重大、兰大、厦大、国防科大、东南、山大、华南理工、中科大、哈工大、人大、北航、浙大、南开、华东师范、中大等。

　　各高校的强基计划与去年相比，难度略有所提升。如西安交大2020选科要求“物理或化学”，今年改为“物理和化学”；北理工今年新增笔试环节，不再仅有面试环节。

　　同时，大部分高校的招生总计划数不变，新增了招生省份和专业。

　　多所高校新增签约确认环节，考生在高考后必须签承诺书，才能参加校考。如报名中山大学强基计划的考生应于6月10日至20日登录报名平台进行报考确认并签承诺书，逾期不进行确认则视为放弃报考。

编辑： 罗予岐

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