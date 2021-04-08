你问我答|新高考志愿填报热点问题解答（一）

为了更好的为各位家长答疑解惑，我们整理了一些家长群热点问题给到专家，为大家进行集中解答。

阅读关键词：【新高考】【填报技巧】

天气乍暖，蝉鸣渐起，高考离我们越来越近，家长群里砸向考考的问题也骤然多了起来~

为了更好的为各位家长答疑解惑，我们整理了一些家长群热点问题给到专家，为大家进行集中解答。

如果有什么问题是你想知道而我们还暂时没写到的，欢迎在留言里补充，也可以直接在家长群里提出哦！

问：各高校的专业组和专业哪里能看到？

答：现在可以参考考试院公布的《2021年拟在粤招生普通高校的本专科专业选考科目要求（3+1+2）》，最终以《广东省2021普通高等学校招生专业目录》为准。

问：今年要怎么结合前几年的排名做一个院校专业录取的推测？

答：在最新发布的《志愿填报指南》中有2020年的院校、专业投档数、最低分和最低排位，还可以结合近三年的（2018-2020）数据作为辅助参考，对应考生的分数和排位，得出能报考院校的一个大概范围。

考考温馨提示：后续会有专家在直播中为大家详细讲解，相关预告请留意广东考试推文。

问：提前批填报没录取，会影响普通批次的录取吗？

答：不影响。

问：有的专业组选择不了6个专业，有可能只能选1个或2个感兴趣的专业，像这种情况，这个专业组的志愿该怎么填报最佳？

答：这个问题确实是存在的，比如医科类、化工类的专业，这些专业对选科要求比较高，有可能这个院校专业组里面只有1-2个专业。这时候就要考虑学生是否喜欢对应的这个专业，喜欢的程度到哪里？如果说是一般般，跟其他专业是没什么区别的话，那你可以考虑把这个往后放，把更多的专业的专业组往前放，以免调剂到学生不喜欢的专业。

问：如果心仪的专业在不同的专业组，如果选择了服从调剂，第一志愿被调剂了，是不是第二、第三志愿那就没用了？

答：是的。只有第一专业没被录取到，后面的才可能有效。

问：如果不服从调剂，会可能出现什么后果？是退到下一个志愿？还是再没机会录取了？

不服从调剂会有退档的风险。

答：退档即当前批次不能录取，要等到当前批次的征集志愿，如果征集志愿也不成功，就到下一个批次的录取。

问：如果第一志愿不服从调剂，会不会造成滑档？

答：当第一志愿组成功投档到学校后，然后在6个专业里面进行专业录取。如果考生填报的6个专业都是比较热门或分数较高的专业，导致无法录取，且没有服从调剂，则考生就被会退档。

滑档指的是考生的高考分数，没有达到所报考的所有院校的调档分数线，直接进入下一批次的投档环节，称为滑档。

问：请问普通本科类学生的志愿表格提前批、本科批、专科批都要填写吗？

答：不一定。如果提前批有考生适合的院校和专业，可以填写，但要看清楚提前批院校的招生专业要求。如果考生的成绩在本科线相差不多，建议专科批也要填写，以防万一。

问：冲、稳、保所选择的院校怎么排先后呢？

答：今年新高考有45个志愿组，建议可以用10个来冲，10个稳，10个保，剩下的作为垫，这样比较科学保险。

问：如果冲的话，志愿是外语类，没录到，会被调剂到分数还低的其他专业是吗？比如理工类。

答：一旦调剂只能在专业组内调剂，不能调剂到专业组以外的其他专业。一般外语类和理工类的选科要求是不一样的。

出品：南方青春高考季