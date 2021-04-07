本周五春季高考开始填志愿，这些高校的新增专业别错过

专业的选择对个人的未来发展很有影响，你选择了什么专业，将来在就业或创业时会优先考虑该专业，每一位考生都需要谨慎考虑和分析。2021年春季高考这周五（4月9日）就要开始填报志愿啦，你准备好了吗？

阅读关键词：【新高考】【春季高考】【选专业】

专业的选择对个人的未来发展很有影响，你选择了什么专业，将来在就业或创业时会优先考虑该专业，每一位考生都需要谨慎考虑和分析。2021年春季高考这周五（4月9日）就要开始填报志愿啦，你准备好了吗？

2021年高职专科专业达744个，记者从部分院校了解到，新增专业已在2021年春季高考开始招生，比如广州华商职业学院、广州松田职业学院、广州华立科技职业学院、广东岭南职业技术学院、茂名职业技术学院等。但是，也有院校将新增专业放置在夏季高考招生，比如广州华夏职业学院。

具体新增专业招生情况看下表：

（点击图片可查看大图）

新增专业有何特点，考生在报考时又该注意哪些细节？高考志愿规划师杨锐鑫帮大家梳理了几点建议：

1、新增专业主要集中在电子与信息大类、交通运输大类、装备制造大类，结合我省高职高专院校的专业备案来看，步调一致，给我们考生与家长在此次春季高考志愿填报增添了利好信息。

2、面对新专业、新名词，考生要结合自己的兴趣爱好和生涯发展来考虑，切勿望名生义。大家还可以通过学习官网或招生计划来了解新增专业的主干课程、师资队伍、专业特色及就业升学等，同时明白该专业到底培养哪类人才，自己是否适合。

3、需要注意的是，广州华商职业学院新增专业相对较多，包含智能控制技术、电气自动化技术等8个专业，且均安排在春季高考进行招生；软件技术原本是作为新增专业申报，广州松田职业学院因电子商务技术专业名称变更，致使软件技术专业变成了按老专业招生，而非新专业招生。

总体从上表分析来看，各院校间的出发点各异，有坚持、有激进、有创新、有保留，希望考生们在填报志愿的时候，务必思考周全。

出品：南方青春高考季

记者|唐巧燕

本期专家顾问|高考志愿规划师 杨锐鑫