广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

本周五春季高考开始填志愿，这些高校的新增专业别错过

2021-04-07 09:13 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　阅读关键词：【新高考】【春季高考】【选专业】

　　专业的选择对个人的未来发展很有影响，你选择了什么专业，将来在就业或创业时会优先考虑该专业，每一位考生都需要谨慎考虑和分析。2021年春季高考这周五（4月9日）就要开始填报志愿啦，你准备好了吗？

　　2021年高职专科专业达744个，记者从部分院校了解到，新增专业已在2021年春季高考开始招生，比如广州华商职业学院、广州松田职业学院、广州华立科技职业学院、广东岭南职业技术学院、茂名职业技术学院等。但是，也有院校将新增专业放置在夏季高考招生，比如广州华夏职业学院。

　　具体新增专业招生情况看下表：

（点击图片可查看大图）

　　新增专业有何特点，考生在报考时又该注意哪些细节？高考志愿规划师杨锐鑫帮大家梳理了几点建议：

　　1、新增专业主要集中在电子与信息大类、交通运输大类、装备制造大类，结合我省高职高专院校的专业备案来看，步调一致，给我们考生与家长在此次春季高考志愿填报增添了利好信息。

　　2、面对新专业、新名词，考生要结合自己的兴趣爱好和生涯发展来考虑，切勿望名生义。大家还可以通过学习官网或招生计划来了解新增专业的主干课程、师资队伍、专业特色及就业升学等，同时明白该专业到底培养哪类人才，自己是否适合。

　　3、需要注意的是，广州华商职业学院新增专业相对较多，包含智能控制技术、电气自动化技术等8个专业，且均安排在春季高考进行招生；软件技术原本是作为新增专业申报，广州松田职业学院因电子商务技术专业名称变更，致使软件技术专业变成了按老专业招生，而非新专业招生。

　　总体从上表分析来看，各院校间的出发点各异，有坚持、有激进、有创新、有保留，希望考生们在填报志愿的时候，务必思考周全。

　　出品：南方青春高考季

　　记者|唐巧燕

　　本期专家顾问|高考志愿规划师 杨锐鑫

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第6期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235