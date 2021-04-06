探索服务湾区之路 增进青年友谊交流

4月2日，澳门建造商会与广州市建筑业联合会交流座谈会在广州市举行。

4月2日，澳门建造商会与广州市建筑业联合会交流座谈会在广州市举行，澳门建造商会副理事长兼青年委员会理事长黎鸣山、广州市建筑业联合会执行会长崔浩江、广州东华职业学院校长杨群祥出席交流会，来自澳门建造商会代表和广州市建筑集团有限公司、中建三局第一建设工程有限公司、广州机施建设集团有限公司、中天华南建设投资集团有限公司、广东梁亮建筑工程有限公司等公司代表35人参加交流会。 与会嘉宾欢聚一堂，在行业发展前景（方向）、行业人才培养、服务粤港澳大湾区建设等方面深入交流探讨。

交流会上，杨群祥校长介绍了学校的办学情况和发展规划，杨群祥校长指出，广州东华职业学院成立于2011年，学校立足广州、面向湾区、服务都市产业，按照湾区建设要求，提升湾区优质生活圈产业，培养急需的高素质技术技能人才。现已拥有涵盖信息技术类、财经类、管理类、机电类、建筑类、医药健康类等41个专业（群）。目前，学校是粤港澳大湾区职业教育产教联盟副理事长单位、广东省职业能力建设协会常务理事单位等，先后荣膺“中国民办教育百强”、“广东省优质民办高校”、“广东省年度校企合作优质服务先进单位”、“广东省年度就业创业优质服务先进单位”、“广东省年度职业能力建设先进单位”等。

杨群祥校长说 ，智能装配式建筑技术是建筑行业未来主要发展方向，也是学校重点打造的专业方向。 2020年，学校与广州市建筑业联合会共同成立 “广州智能建筑产业学院”，目的就是要开展智能建筑技术政策研究与对话、智能建筑技术推广与示范、联合开展人才培养等。2021年，学院新增装配式建筑技术专业招生。

杨群祥校长表示，广州东华职业学院将进一步加大智能建筑技术的研究与投入，提升建筑人才培养质量，在广州与澳门的合作交流与对话中发挥更加积极的作用。

（澳门建造商会代表认真阅览广州东华职业学院招生简章）

广州市建筑业联合会执行会长崔浩江对澳门同仁的到来表示欢迎，崔浩江会长介绍了广州市近年来的城市建设发展、建筑行业发展以及广州市建筑业联合会业务开展和自身建设的基本情况，向澳门建造商会介绍参会企业及高校的代表，邀请嘉宾畅谈青年培养国际化、建筑业高端人才等方面的经验与建筑行业的先进技术交流，深层次开展意见交流、增进了解和友谊。

澳门建造商会副理事长兼青年委员会理事长黎鸣山表示，澳门建造商会的宗旨是团结澳门建造业从业人员及商号，相互交流经验，改进及提高会员专业水平，提高澳门建造业水平及工艺标准化，为澳门稳定繁荣发展贡献力量。黎鸣山副理事长希望了解更多国内建筑行业发展趋势和加快行业新技术应用推广的相关内容，为澳门建筑发展注入新动能，进一步推进粤港澳大湾区建筑业的交流融合，希望与广州市建筑业联合会及广州市高校保持长期沟通交流。

交流座谈会后，广州东华职业学院杨群祥校长向澳门建造商会副理事长兼青年委员会理事长黎鸣山赠送由其主编的专著《解码高职院校国际化探索创新》 ，并与全体参会嘉宾合影留念。