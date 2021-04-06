全省中职酒店服务专业学生技能大赛首次在珠海举办

4月2日，为期两天的广东省职业院校学生专业技能大赛（中职组）酒店服务赛项在珠海市第一中等职业学校（心华校区）落幕。

4月2日，为期两天的广东省职业院校学生专业技能大赛（中职组）酒店服务赛项在珠海市第一中等职业学校（心华校区）落幕。这是由广东省教育厅主办的全省中职酒店服务专业学生技能大赛，首次放在珠海举办。

现场：74名顶尖选手PK技能

英语提问只有1次机会，被子规整度以厘米计……此次大赛吸引了来自全省37支代表队的74名选手参加比赛。

他们都是各地优秀中职学校酒店服务专业内最优秀的选手。目前全省中职学校共有600多所，开设旅游服务相关专业的学校约100所。今年珠海共有4个代表队参赛，除协办单位珠海一职外，珠海市工贸技工学校、珠海市欧亚技工学校和珠海一职实验学校各派出了2名选手参赛。

赛事规则相对往年也有所调整。今年大赛新增前厅服务赛项，总共包括前厅服务、客房中式铺床及开夜床、餐饮服务三个分赛项，涵盖酒店内餐饮服务、前厅服务、客房服务三大主要服务项目。珠海市第一中等职业学校竞赛办主任、旅游部部长刘明表示，以赛促教，以赛促学，通过赛事引导学生全方位、全能力训练，以适应酒店服务企业用人需求。

效应：推动学校建设广东高水平中职学校

“十四五”规划和2035年远景目标明确提出要“加强创新型、应用型、技能型人才培养”。包括中职学校在内的职业院校是培养高素质高质量技能型人才的主要平台。

为支持职业院校发展，推动职业院校改革，2019年，教育部、财政部公布了中国特色高水平高职学校和专业建设高校及建设专业名单，也就是大家常说的“双高学校”。

各省加大对中职学校建设投入力度。今年2月，广东省教育厅发布《关于广东省高水平中职学校拟建设、培育单位名单的公示》，在全省600多所中职学校里，遴选出71所学校拟建设为广东省高水平中职学校，17所学校拟培育为广东省高水平中职学校。

其中，珠海一职为广东省高水平中职学校拟建设单位，学校旅游服务与管理、电子商务为高水平学校建设专业群。

珠海一职校长郭宏才在此次大赛开幕式上的致辞表示，此次大赛在该校举办，既是对广东高水平中职学校建设有着积极的推动作用，也是推动学校旅游服务类专业群教学改革，探索粤港澳大湾区旅游服务业发展趋势及对酒店人才培养的新需求，深化产教融合、校企合作的需要，更是对旅游服务类学生精神风貌和整体素质的一次大检阅、大练兵。珠海一职高度重视提高学生职业素养、理论技能水平，坚持“以赛促教、以赛促学、以赛促改”。他希望借助这次大赛的机会，与兄弟院校增进友谊，加深了解，扩大合作，共谋发展。

旅游部是珠海一职最大、最优质的专业部之一。该专业部有旅游服务与管理、会展服务与管理、高星级饭店运营与管理、航空服务、中餐烹饪与营养膳食、西餐烹饪和旅游外语7个专业，包括40个班级，1945名学生，与珠海180多家企业开展有校企合作。

专业人才培养硕果累累。自2012年开设酒店服务类相关赛项以来，珠海一职每年都有荣获广东省一等奖奖项。近5年以来，学校在酒店服务、宴会服务、客房服务、英语、导游、烹饪等赛项中先后荣获省级奖项120余人次，荣获国家级奖项20余人次。

亮点：世界技能大赛执裁裁判担任大赛评委

除参赛规模大外，今年大赛的另一个亮点是引入港澳专业人士担任评委，推动省级赛事与世界技能大赛接轨。

大赛邀请来自粤港澳大湾区不同城市的20位专业人士担任评委，其中港澳籍评委5位。

大赛邀请来自粤港澳大湾区不同城市的20位专业人士担任评委，其中港澳籍评委5位。

大赛邀请了来自粤港澳大湾区不同城市的20位专业人士担任评委，其中港澳籍评委5位。澳门旅游学院职业技能认可基准及酒店课程主任麦锡光还担任前厅服务分赛项裁判长。

部分港澳籍评委具有世界技能大赛执裁经验。大赛执委会办公室主任林小荣介绍，邀请他们担任评委，意在对接最新行业标准，推动省级赛项操作、评判标准向世界技能大赛看齐。

后期，珠澳两地职业学校还将推动建立大旅游专业群课证融通、赛证融通的人才培养体系，加强湾区互动，文化交流、职教联盟、行业互动，进一步拓宽两地学生学习、就业空间。

【文字】南方日报记者冉小平