家长们看过来，如何成为孩子生涯发展的支持者

希望孩子是身心健康的人;希望他是快乐学习的人;希望他是有一个积极成长愿景的人，他的未来是积极正向的，他有做计划考虑的。

“让孩子更成功还是更幸福，你会选择哪一个?”全球职业规划师陈璐谈到，再一次分享会中，大部分家长选择了“更幸福”的选项。

在陈璐看来，选择“更幸福”的目标并不难，难在坚持这个选择。“我们处于一个比较的体系中，在成长过程中，我们是在比较中长大的。”她表示，孩子在学校时，家长会与其他孩子比较成绩排名，比较学校名气大不大、专业是否吃香。孩子工作后，会比较职业地位和工资收入。

某种程度，这些比较都蕴含着“希望”。那么我们到底希望孩子成为什么样的人呢?陈璐表示，家长的“希望”可以归纳为三方面：希望孩子是身心健康的人;希望他是快乐学习的人;希望他是有一个积极成长愿景的人，他的未来是积极正向的，他有做计划考虑的。

要清晰表达这三个希望，陈璐向家长们提供三点建议。

第一是保持学习、成长、包容，孩子做出选择时，需要给他/她一个空间，让他/她有表达的机会。第二是要提升为人父母的能力和水平，学习一些与孩子沟通互动的话术。第三是要成为孩子成长的引路人和支持者，因为孩子以后经历的路程，家长是不能代替，而只能做他/她的支持者。

陈璐表示，青少年的生涯发展可分为两大模块，第一大模块是4-14岁，孩子进行互动模仿了解身边环境和工作的世界;第二个大模块是15岁至24岁，这是能力决定的阶段，为人生制定生活目标。

具体而言，4-10岁是幻想期，孩子有很多职业目标，充满幻想和好奇，家长不需要过于担心，可鼓励孩子扮演多个角色。当孩子说想做售货员或者家庭主妇时，不要泼冷水，因为职业选择只是跟这个阶段接触到的、感兴趣的职业有关。

11-12岁是兴趣期，可为孩子提供广泛的探索经验，不要仅仅将孩子局限在学习和课业上。13-14岁是能力期，这时候孩子的能力开始出现，家长可开始聚焦兴趣，而不是分散兴趣，这时候要让他多一点体验和试错的机会。

到了15-17岁的探索期。“这时要让孩子有选择的空间和机会，让孩子重视选择的过程，同时也要让他选择承担的结果，这个非常的重要。因为很多孩子不能做选择，是因为他没有办法承担选择带来的结果。”陈璐说。

18-21岁的过渡期，应允许孩子有调整的空间和弹性，如果孩子选择的方向不是家长设定的最好方向，应允许他调整方向。22-24岁是尝试期，此时要让孩子理清工作到底是否合适，让他/她看到职业之间的关系。

陈璐表示，孩子的成长是一个选择不断积累的过程。“如果我们没有让孩子在每个阶段完成阶段的任务，在高考填志愿时，亲子之间的矛盾就可能爆发。”