中大招生改革！新生第一学年，全部在广州南校园学习生活

2021年中山大学将实行大类招生，且所有大一新生第一年将在位于广州南校园的康乐园学习生活，此举旨在从提升人才培养质量的角度，让中大新生感受康乐园的文化传统，体味百年中大的精神底蕴。

近日，南都记者从中山大学召开的春季工作大会上了解到，2021年中山大学将实行大类招生，且所有大一新生第一年将在位于广州南校园的康乐园学习生活，此举旨在从提升人才培养质量的角度，让中大新生感受康乐园的文化传统，体味百年中大的精神底蕴。

据介绍，中山大学已初步形成“三校区五校园”办学格局，即分别有广州校区的南校园、东校园和北校园，珠海校区和深圳校区。此前，中山大学大一新生主要按学院及专业在相应的校区或校园学习生活。

“让每一个中大学子都可以在南校园上学，感受康乐园的文化底蕴，留下共同的中大记忆，这是学校的愿望和努力的方向，同时更是从人才培养角度作出的重要举措。”中山大学校长罗俊介绍说，经过几年的建设，目前南校园的教学空间、住宿空间、餐饮及运动空间等都得到大幅增加和显著优化，历史悠久而优美的校园结合现代化的设施条件将带来新的学习体验。

同时，中山大学有关部门在此次会议上介绍，从2021年开始，中山大学将加大招生改革力度，按大类招生、集中培养。

记者了解到，随着中山大学推进招生改革，南校园集中培养其实早有端倪。2020年9月，中山大学新体育馆举行了八千名大一新生的开学典礼，大气舒适的松涛园食堂投入使用，东区学生宿舍楼即将落成，教学型博物馆即将揭开面纱……

“这些举措的背后就是希望给我们的学生一个更好学习环境和学习条件。落实立德树人根本任务，聚焦人才培养的高质量发展，自始至终是这所学校所有工作的中心和出发点。”罗俊说。

据了解，中山大学南校园占地 1.239平方公里，位于广州市海珠区，在珠江南岸江畔，所在地亦称“康乐园”。校园内，树影婆娑，鸟语花香，建筑非常富有风格，文物古迹、名人故居分布多处，有著名的大钟楼、怀士堂、陈寅恪故居、黑石屋、惺亭、马丁堂、模范村等，还有一处明代乙丑进士牌坊。中大康乐园与北大的未名湖、武大的珞珈山并称三大中国大学最美景观。