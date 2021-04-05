中山大学全球排名升至154位，前1%学科数与清华浙大等并列第二

中山大学全球排名154位，比今年1月再进2位，其有20个学科进入全球前1%，仅次于北京大学的22个，与清华大学、浙江大学、上海交通大学、复旦大学并列内地高校第二。

3月25日刚刚公布的ESI中国内地高校排名，中山大学全球排名154位，比今年1月再进2位，其有20个学科进入全球前1%，仅次于北京大学的22个，与清华大学、浙江大学、上海交通大学、复旦大学并列内地高校第二。

近日，中大围绕人才培养高质量发展召开2021年春季工作会议。

大学培养的是不是一流人才？“中大产”人才应该有什么特点？如何才能培养一流人才？中科院院士、中山大学校长罗俊在会上说：“回答这些问题，首先要回答什么样的人才是一流人才。”

培养一流人才，中大用12个字破题

快速发展的背后是中大建设中国特色世界一流大学的一系列探索创新。

罗俊认为，一流大学建设具体标准可总结为“三个首先想到”，那么一流人才也应该有一个明确标准：“对应一流大学要让国家首先想到、让社会首先想到、让学界首先想到，那么是不是一流人才可以看毕业后是不是被科研机构优先考虑，是不是被国家机关优先考虑，是不是被一流大学优先考虑。”

罗俊说，这三个“优先考虑”是中大“德才兼备、领袖气质、家国情怀”十二字人才培养目标的检验标准，也是建设中国特色世界一流大学实践过程中的思考和总结。“中国特色世界一流大学，培养的人才应该是具有卓越专业能力并积极主动参与到民族复兴伟业中，真正成为国家栋梁、民族脊梁的一流人才。”

“这十二个字既是不同阶段人才培养的标准，同时也是对教师和学校有针对性的要求。不同标准需要教师具备更高的综合素质和能力，更需要学校加深加快优化内部办学条件和体制机制。”罗俊说，必须继续完善“五个融合”育人体系，打造高质量人才“摇篮”，进一步加大引进最优秀的教师的力度，优化结构和规模，“坚持用最优秀的人培养更优秀的人，对党和国家负责，对人民和社会负责”。

提升中大毕业生的竞争力

据介绍，围绕人才培养目标，遵循人才培养规律，中大推出多项强化提高人才培养质量的措施，从硬件软件多方面提档升级，进一步全面提升中大毕业生的竞争力。

“学习和教学都如同练功夫。”罗俊说，如何培养出一流人才？培养标准是什么？练功夫就要找规律，人才培养也要遵循科学规律，不同阶段的学生要有不同的培养标准。“本科生要‘扎好马步’，硕士生能‘登堂入室’，博士生有‘一席之地’。”

罗俊表示，本科阶段注重专业基础和能力素养，知识广博、基础牢靠，才能增强毕业生的学习和适应能力。硕士研究生经过学术训练，要在学术研究上可以登殿堂入内室，掌握专业领域的核心要义，能在本领域说内行话、做内行事。博士研究生则通过几年潜心研究，厚积薄发，能在专业领域取得一定的学术成果，作出一定的学术贡献，最好能在本领域研究中占领一席之地。

中大每年举行春季和秋季两次工作会议，是该校围绕中心议题群策群力统一认识、部署行动的治校传统。近年来，中大已多次围绕立德树人根本任务聚焦人才培养中心工作，不断地提升学校内涵式发展质量。

【记者】钟哲

【通讯员】严海燕