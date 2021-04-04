走进梅州市丰顺县大龙华镇长布村，路旁的翠竹葱郁，河水清澈，竹林里白鹭绕飞，流水中鱼虾嬉戏。“美吧，很多人来了都说这里很美，你肯定想象不到治理前是如何脏乱差的。”长布村的一名村民这样说道。

走进梅州市丰顺县大龙华镇长布村，路旁的翠竹葱郁，河水清澈，竹林里白鹭绕飞，流水中鱼虾嬉戏。“美吧，很多人来了都说这里很美，你肯定想象不到治理前是如何脏乱差的。”长布村的一名村民这样说道。

近五年来，广东药科大学（下称“广药大”） 驻村扶贫工作队积极作为，依托和凝聚该校专业优势、人才合力，调动整合各种优势资源，构建了脱贫攻坚长效机制。目前，村中41户贫困户132人实现了“两不愁，三保障”，实现了“八有”； 2019年，村中建档立卡户人均可支配收入达1.3万元，高于2019年广东省定脱贫标准（有劳动力户8266元）；贫困村、贫困户已全部脱贫退出，并于去年12月9日接受广东省考核组考核验收。

广药大工作队与长布村党支部委员会和村民委员会合力开展乡村建设，拆除各类危旧房，清运垃圾，出资安装饮用水工程，解决村庄水源及水质问题，援建长布村村级各项公共服务公益设施，还长布村村民一片绿水青山。

形成党政一把手脱贫攻坚工作责任制

自2016年5月起，广药大先后派出两批驻村工作队，长期驻长布村开展精准扶贫工作，希望充分发挥党建在脱贫攻坚工作中的重要作用，落实党政一把手脱贫攻坚工作责任制。

提起驻村第一书记兼工作队队长陈国新，村委干部阿宏回忆，去年上半年，粤东地区遭受干旱，为了抗旱救灾促生产，陈国新带头组织水管铺设，从沿河就近取水浇灌，和村民们共同努力，解决地里干旱问题。

在长布村的脱贫攻坚路上，广药大的驻村干部留下了许多可歌可泣的典型事迹。驻村工作队扎根脱贫一线，以忘我工作扛起脱贫事业重任。

广药大二级单位党委（党总支）对口帮扶41户贫困户，推进“一人一策、一户多法”，累计组织党员进村慰问挂钩贫困户超过260次，向贫困户提供帮扶资金和物资价值72万元。

驻村工作队高度重视党建工作，筹资建设长布村党群服务中心，成立长布村党建工作室，党建工作室大门24小时敞开，设立“你我心连心，沟通无限好”接访专台，随时方便党员、群众等的沟通来访。加强村党组织建设，强化校村党组织结对共建，规范“村两委”工作，建立“一帮一”党员帮带贫困户制度，提升村党支部在脱贫攻坚中的战斗堡垒作用及头雁引领作用。

驻村工作队重视党员干部队伍的建设，积极协助村党支部培养入党积极分子。去年8月，一名年轻有文化的女同志成为预备党员，现村委委员中有6名入党积极分子。

发展教育以阻断乡村贫困代际传递

“孤鹰不退羽，怎能得高飞，感谢广药大驻村帮扶队对我的激励和帮助。”考上大学的胡安琪向驻村干部道谢。

“村里考上大学的孩子，比两年前多了5倍！”村民介绍，广药大工作队提倡并引导成立了长布村教育基金会，每年捐助教育基金，资助村里考上大学的优秀学子，以期在整个长布村形成重视教育、立志扶智的氛围，达到潜移默化的熏陶作用。近年来，村里考入大学的人数逐年增多，2018年考入本科2人，2019年3人，去年11人，其中还有人被中山大学等重点院校录取。

工作队和长布村小学、大龙华中学建立紧密联系，定期与师生面对面交流，特别关注建档立卡户学生们的学习成长。入户走访时，工作组成员常利用聊天机会，为孩子们讲述身边的励志故事，如2019年考入北大医学部的大龙华镇学生的成才事迹等。

对于村里留守儿童的心理健康，工作组组建“心灵摆渡者”团队，利用假期及周末晚上走访，特别关注建档立卡户的留守儿童，做好长期的跟踪追访，了解他们的心理状况，给予其积极的心理引导。

建立“产业扶贫＋消费扶贫”新模式

为了让长布村真正能脱掉贫困帽子，驻村工作队决定采用“产业扶贫＋消费扶贫”定点帮扶模式。在广药大的帮助下，自2018年始，驻村干部邀请专家进村论证指导，结合长布村的现状和专家论证的意见，决定在村中发展光伏发电项目，截至目前，已建成两期118.8千瓦的光伏发电基地，每年可发电15.2千瓦，带来直接经济收益约7万元。

村中引进华南农业大学新近开发的有机大豆品种，免费发放给有意愿的村民种植，并按市场价附加每斤奖励1元的方式进行回收。为按照全产业链理念打造产品，积极发展产品加工，对规模种植番薯并深加工的农户按 500元/亩的标准进行奖励。大力鼓励村中发展休闲农业、乡村旅游和森林旅游休闲康养项目，促进一二三产业融合发展。

因交通、经验等原因造成长布村的优质产品知名度低，广药大邀请各学院工会组织、校友代表、社会企业代表、三下乡社会实践活动队等到村调研，宣传及消费帮扶。4年来，广药大帮扶销售300公斤茶叶，200公斤蜂蜜，300公斤有机番薯粉，800公斤客家酿酒，500公斤沙田柚等，为村子带来10多万的经济收益。