广州这所中学邀请面试官进校园，学生模拟竞聘上岗

“相比线下实体展览，线上虚拟展览有突破观展时空的限制等诸多优势。你认为，博物馆的线上虚拟展览能否优于线下实体展览？”听到辩题后，参赛选手快速思考、组织观点，随后展开激烈辩论。

“相比线下实体展览，线上虚拟展览有突破观展时空的限制等诸多优势。你认为，博物馆的线上虚拟展览能否优于线下实体展览？”听到辩题后，参赛选手快速思考、组织观点，随后展开激烈辩论。

4月2日下午，广州市第十六中学（下称“十六中”）举办第二届“职来职往”模拟竞聘比赛。六名参赛选手分为三组、两两对战，通过“自我展示”和“才艺比拼”两大环节，争夺广东省博物馆、中国工商银行以及宝洁中国有限公司提供的三个“职位”。

模拟竞聘比赛分为自我展示和才艺比拼两大模块。选手在1分钟自我介绍后，需回答1道必答题、1道随机抽答题，再完成时长共5分钟的辩论。

6名来自十六中高二的参赛选手分为3组，两两PK，模拟竞聘广东省博物馆教育推广专员、宝洁大中华区秀发护理事业部品牌管理部（市场部）经理、中国工商银行广州庙前直街支行大堂经理助理，胜出者将获得对应单位的实习/见习机会。

“大家在自我介绍时需提出亮点，最大程度地让面试官记住你们，这是在求职时展现自我的‘第一枪’。”广东省博物馆讲解员苏梓枫介绍面试、应聘技巧。

高二（11）班的学生李心懿热爱历史文化、曾在博物馆担任志愿者讲解员，在本次比赛中成功竞聘广东省博物馆教育推广专员。她介绍:“我的备赛过程可分为三步。首先，我到官网了解了广东省博物馆的展厅设置、办馆理念、展品等基本信息；然后到博物馆里实地观察其线下运作模式；最后去图书馆查阅了馆校合作、博物馆教育的相关案例和书籍。”

“之前我认为熟知历史文化是博物馆讲解员最重要的技能，今天看了比赛才发现，这份工作还离不开清晰的思维、流利的口才和随机应变的能力。”高二（11）班的学生刘嘉艺分享了观赛感受，她认为本次比赛有助于同学们更全面地了解各行业所需技能、探寻未来的职业道路。

十六中德育处主任姚雯表示，在新高考背景下，学生所选科目与其大学专业、就业方向息息相关，因此学校尽早开展生涯教育很有必要。除模拟竞聘比赛、模拟人才招聘会等体验活动外，学校平时还会请相关机构进校园开讲座。她还提到，学生平时需对自身性格、特长、爱好等有清晰的认知，以更好地规划职业生涯。

据悉，“职来职往”系列教育活动是十六中创新开发的活动品牌，在学校原有校园活动的基础上加入了职业生涯规划的元素。从应聘到就业、再到创业理财，该系列活动涵盖了生涯规划的多个阶段，力求满足学生亲身实践的体验需要。由精英版“竞聘比赛”、普及版“人才招聘会”、创业版“商品交易会”以及实战版“理财规划比赛”四个部分组成，该系列活动高度模拟求职、应聘等场景，让学生尽情畅想、规划未来。

下午，十六中第二届模拟人才招聘会同时举行。学校邀请了广东省第二人民医院、广东省电力设计规划院、越秀区大沙头小学、中交广州航道局有限公司等36家单位（企业）前来参会，“招聘方”涵盖了公共事业、金融财经、交通运输、医疗卫生、教育文化、建筑工程等12类常见行业。该模拟人才招聘会旨在通过模拟应聘体验，促使十六中学子树立职业目标，规划发展方向，储备所需技能。