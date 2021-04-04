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教育部：没写完作业也要按时睡觉！

2021-04-04 10:02 来源：南方日报
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　　日前，教育部办公厅印发了《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》（以下简称《通知》）。4日上午，教育部召开新闻通气会对这一文件进行解读。

　　教育部基础教育司司长吕玉刚表示，在对10省市开展的中小学生学业负担监测中，小学生、初中生平均睡眠时长为分别为9.5小时和8.4小时，不同程度存在睡眠不足问题。

　　《通知》提出了3个“重要时间”。第一是必要睡眠时间：小学生每天睡眠时间应达到10小时，初中生应达到9小时，高中生应达到8小时。

　　第二是学校作息时间：小学上午上课时间一般不早于8:20，中学一般不早于8:00。同时强调，学校不得要求学生提前到校，有条件的应保障必要午休时间。

　　第三是晚上就寝时间：小学生一般不晚于21:20，初中生一般不晚于22:00，高中生一般不晚于23:00。

　　同时，指导家长和学生，制订学生作息时间表，促进学生自主管理、规律作息、按时就寝。控制好学校的作息时间和学生晚上就寝时间，学生的必要睡眠时间才能得到有效保障。

　　针对外在因素影响学生睡眠问题，《通知》提出了3个“中断机制”，要求作业、校外培训、游戏都要为学生睡眠让路。

　　第一个是作业“中断”，要求小学生在校内基本完成书面作业、中学生在校内完成大部分书面作业，个别学生经努力到就寝时间仍未完成作业的，家长应督促按时就寝不熬夜，确保充足睡眠。当然，教师要对此进行针对性分析，加强辅导，如有必要可调整作业内容和作业量。

　　第二个是校外培训时间“中断”，要求校外线下培训结束时间不得晚于20:30，线上直播类培训结束时间不得晚于21:00，不得以课前预习、课后巩固、作业练习、微信群打卡等任何形式布置作业。

　　第三个是游戏“中断”，要求各地教育部门按照管理权限，会同相关部门采用技术手段加强监管，确保每日22:00到次日8:00不得为未成年人提供游戏服务。

　　《通知》也强调加强学生睡眠监测督导，将学生睡眠状况纳入学生体质健康监测和教育质量评价监测体系，纳入日常监督范围和政府履行教育职责督导评价，畅通家长反映问题和意见渠道，确保有关要求落实到位。

　　上海交大医学院党委书记、儿童睡眠障碍诊治中心主任、中国医师协会睡眠医学专委会儿童睡眠学组组长江帆解读说，睡眠对儿童青少年的健康成长有着极其重要的影响，与儿童青少年的体格生长、神经心理发育、情绪行为发展、代谢功能都有着极其密切的关联。“我们团队研究显示，对正处于快速生长发育阶段的儿童青少年来说，睡眠剥夺、生物节律紊乱不仅会引起短期注意力不集中、学业成绩下降等后果，长期来看更可能损害儿童脑功能，导致青少年抑郁、焦虑、注意力缺陷、行为冲动等情绪行为问题，显著增加肥胖等代谢性疾病风险，损害身心健康与学业发展。”

　　江帆表示，《通知》的出台恰逢其时，将有助于我们更好地解决学生睡眠时间不足和睡眠质量不高等问题，也有助于进一步明确有关部门、学校、家庭各自在学生睡眠管理中的责任，共同促进中小学生睡眠健康。

　　江帆也提出应尊重个体差异，加强自主管理。江帆表示，《通知》中指出的“小学生每日睡眠应达10小时，初中生9小时，高中生8小时”，这一要求与国际公认的睡眠推荐时长相符。落实到个体上，家长还需要掌握个体差异，因为这一推荐是平均要求，从个体层面看每个孩子睡眠需求还是有略微差异，小学生每日睡眠时间需求范围在9—12小时，中学生在8—10小时。

　　他建议，教师和家长可与孩子加强沟通，一起制订适合学生个体的作息时间计划安排，同时可以从孩子的精神状态、自我感受等方面了解是否睡足睡好，并根据实际对作息时间做出调整。全社会不同层面应积极努力营造良好的儿童睡眠社会生态环境，保证广大儿童达到《通知》规定的必要睡眠时间要求，促进儿童身心健康全面发展。

　　【记者】王诗堃

编辑： 王诗堃

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