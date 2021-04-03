与爱同行，携手“星星的孩子“，他们一起做了这些事

星星家长喘息日公益活动第二期在广州市高新医药与食品技工学校黎国雄大师工作室举办。

4月2日，由广州市家庭教育促进会主办的星星家长喘息日公益活动第二期在广州市高新医药与食品技工学校黎国雄大师工作室举办。此次活动，联合了广州市扬爱特殊孩子家长俱乐部、广州高新教育集团、羲辰公益基金会等单位，以“蓝色快乐烘焙”为主题，国际烘焙大师、高新医药客座教授黎国雄与该校烹饪专业的学生自愿者，一起陪伴孩子们探寻美味共融之旅。

今年的世界自闭症关注日主题是“共同努力，关注与消除孤独症人士教育与就业障碍”，广州市家庭教育促进会特为星星孩子们打造了一场掀爆味蕾的烘焙活动，以实际行动关注与消除星星孩子的教育共融问题。

活动中，孩子们近距离欣赏国际烘焙大师黎国雄的诸多作品，观摩烹饪专业学生进行食品雕刻、果子酱画等表演，黎国雄大师还亲临现场亲自为孩子们教授蛋糕裱花，耐心回答孩子们提出的各式各样稀奇古怪的问题。孩子们在烹饪专业学生自愿者的协助下，自己动手制作了美味曲奇。

在开拓眼界的同时，孩子们结草衔环，为在场的师生们表演才艺，9组星星家庭的大合唱曲目《送别》、钢琴独奏《菊次郎的夏天》、以及高新医药学子《听我说谢谢你》手语表演，无不赢得现场师生们的阵阵掌声。

“让孩子们不分你我地玩在一起，学在一起，这需要我们所有人共同去努力，我们很高兴能为孩子们服务。”作为本次活动的承办单位，广州市高新医药与食品技工学校邓宁校长这样说道。

活动现场，为了感谢华阳小学的小小志愿者们的“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，活动主办方广州市家庭教育促进会特授予华阳的孩子们光荣的志愿服务荣誉证书。

据了解，黎国雄国际烘焙大师工作室于2020年落户广州市高新医药与食品技工学校，黎国雄大师以其顶级的技术与资源，与高新医药共同培养高质量烹饪人才。

此次活动，不仅让星星孩子与普通孩子在烘焙的趣味中实现共融，而且也意在提醒人们，世界自闭症关注日的设立，更需要我们在关注特殊群体的同时，以理解和包容的心态接纳他们回归社会，为他们创造更多的教育和就业机会。