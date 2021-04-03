广州中考4月12日开考，招考办提醒这些注意事项

考前做足准备活动，可通过慢跑、徒手操、拉伸练习、活动性游戏等内容进行热身，将肢体舒展开，加以配合深呼吸，放松心情，稳定情绪。

2021年广州中考体育考试将于4月12日开考。广州市招考办提示，考前14天起，考生须每天登记"粤康码"健康信息，未注册"粤康码"的考生不予打印准考证。根据我省卫生防疫相关规定，从境外或中高风险地区返粤及"粤康码"红码的人员，须按当地要求先隔离14天。

携带2个备用口罩

考生要如实填写《2021年广州市初中学业水平考试体育与健康考试考生健康信息申报表》，于考试当天交考点工作人员。

考生须排查危险症状。考前14天内出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等疑似症状，有境外或中高风险地区活动轨迹，或"粤康码"为红码的考生，应立即报告所在学校和区招考办，按规定及时就医排查。须提供考前7天内核酸检测阴性证明，方可参加考试。

同时，要准备齐考试用品。携带准考证、申报表、2个备用口罩、雨具、更换衣服以及适量的饮用水和食物，提前半小时到达考点报到。请注意，今年赴考无需携带身份证。

考生要谨记"戴口罩、勤洗手、不扎堆、不聚集"，做好个人防护。到达考点后，佩戴口罩，检测体温，核查准考证和承诺书，手部消毒，有序入场；考试前摘下口罩并妥善保管，待考试结束、呼吸平稳后方可戴上口罩；服从和配合考点疫情防控管理，不扎堆、不拥挤、不聚集、不嬉笑打闹，与他人保持合理间距。

考前一周不应加量训练

广州市招考办提醒考生科学备考。积极参加备考训练和学校组织的模拟考试。虚心向任课体育老师请教，针对可以提高项目成绩的薄弱环节进行体能和技能训练，熟练掌握考试项目的动作要领，科学训练，循序渐进，以达到事半功倍效果。

临考训练莫加量。考前一周不应加量训练，保证身体有恢复的过程。参加各种活动都要格外注意安全，避免受伤和感冒。

饮食休息调状态。考前合理饮食，适当多吃鱼、鸡蛋、瘦肉、豆制食品、蔬菜、水果，保证蛋白质和维生素的摄入量，保证充足睡眠，调整好状态参加考试。考试当天应以易消化的高热量食物为主，不宜空腹、过饱或过饥参加考试。考试前不要大量喝水，可在考试前后小口适量饮水润喉，放松心情。

现场可办择缓考

广州市招考办提醒，考生考前可热身稳情绪。考前做足准备活动，可通过慢跑、徒手操、拉伸练习、活动性游戏等内容进行热身，将肢体舒展开，加以配合深呼吸，放松心情，稳定情绪。此外，考生还应结合考试项目的特点，从活动部位、活动方式等方面做一些准备练习。如中长跑、三大球和跳跃前进行肩、腰、膝、踝关节的活动；游泳下水前应热身10到15分钟，活动关节以及各部位肌肉，防止入水过冷导致抽筋；投掷前进行拉肩、挺身后仰练习等。

考生要遵章守纪明规则。一是遵守项目考试规则，规范应考，以免因动作不规范影响考试成绩。二是可测试两次的项目，取成绩最好的一次。第一次测试已达到满分的考生，可以只测试一次。三是适当调整跑步计时芯片臂带的松紧，确保跑步途中不会脱落。四是如对成绩有异议，必须当场立即提出，由考点主考、裁判长和纪检员核实有关情况后做出处理。

广州市招考办提醒，现场可办择缓考。考试当天若突然出现身体不适或损伤，应马上报告学校带队教师或考试工作人员。如果不能继续考试，应办理缓考或择考手续，不隐瞒、不勉强、不超量，时刻坚持"安全第一"。

【记者】马立敏

【通讯员】穗考宣