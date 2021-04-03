广东实验中学南山班、省创班、格致班报名意向登记开始

广东实验中学“钟南山科学人才培养班”是经广东省教育厅批准，以培养科学拔尖创新人才为目的的实验班。

4月2日，广东实验中学（下称“省实”）在其官方微信公众号发布《 2021年广东实验中学南山班、省创班、格致班报名意向登记》，学生可通过广东实验中学拔尖创新人才培养实验班报名意向登记网站登记报名意向。

“南山班”招生不超过120人

广东实验中学“钟南山科学人才培养班”（下称“南山班”）是经广东省教育厅批准，以培养科学拔尖创新人才为目的的实验班。

“南山班”为公办公费性质，面向全省招收共不超过120名优秀的初中毕业生。其中，面向全省（不含广州市）招收不超过80人，面向广州市招收40人。单独编班，重点培养。（具体事项以招生简章为准。）

学生自愿报名，在省实招生系统提交报名资料，省实根据“公开、公平、公正”的原则进行材料审核并组织核心素养研究性评价活动，根据“一依据（省实核心素养评价）、一参考（综合素质评价）”择优预录取。

报名条件方面，学生须为具有较高的思想政治觉悟和道德水平，立志成为国家科学拔尖人才，初中三年德育评定均为优良的2021年初中应届毕业生。同时，热爱科学，具有浓厚的学习兴趣，有扎实的文化基础和超越同龄人的学习潜力，学业成绩优秀，综合素质突出；在某一文化学科领域有突出的认知能力、思维能力和创造能力，富有创新探究精神。

在报名系统中登记的时间为2021年4月2日至2021年4月25日。学校招生工作小组审核报名材料，确定核心素养研究性评价活动名单。学生或家长于2021年4月中下旬按照注册时的账号和密码登录省实招生系统，查询审核结果和核心素养研究性评价活动安排。

“省创班”面向9市招生

广东实验中学“广东省创新人才培养实验班”（下称“省创班”）是省实在广东省教育厅的领导下开设的，以培养创新型人才为目标的实验班。

“省创班”为公办公费性质，招收不超过100名优秀初中毕业生。面向珠海、中山、江门、佛山、阳江、湛江、茂名、肇庆、云浮等9市招生。（具体事项以招生简章为准。）

报名条件方面，学生要具有较强创新精神和实践能力，中考成绩相近条件下初中阶段获得数学、物理、化学、信息等学科竞赛荣誉的学生优先选送。同时，综合素质强，在思想品德、身心健康、学习能力、交流与合作、运动与健康、审美与表现等方面表现突出。成绩优秀，中考成绩需进入当地中考前50名。

有意报读省实“省创班”的学生可以向当地教育行政部门咨询有关详情，于4月25日前在省实招生系统登记就读意向，中考前后在当地教育行政部门报名或在中考志愿系统中填报。

“格致班”面向广州招收约200名学生

广东实验中学“格致班”是2015年经广州市教育局批准，在“普通高中广州市特色学校（特色课程：格致课程）”基础上成立的拔尖创新人才培养实验班。

“格致班”为公办公费性质，面向广州市全市招生，招收约200名优秀初中毕业生。（具体事项以招生简章为准。）

招生方式为通过广州市中考系统录取（录取途径包括：第一批、第二批、第三批），入学后根据学生中考成绩和综合素质选拔、组建3-4个“格致班”。

报名条件方面，要求学生具有较高的思想政治觉悟和道德水平，初中三年德育评定均为优良的2021年初中应届毕业生；具有较强创新精神和实践能力，有扎实的文化基础，综合素质突出；成绩优秀，中考成绩需超过省实广州市第三批录取分数线。

考生如有意向，4月25日前在省实招生报名系统登记就读意向。同时，在广州市中考系统中第一志愿（包括第一批、第二批、第三批三处志愿）均填报省实。校内选拔方面，考生通过广州市中考系统录取到省实，省实根据考生的中考成绩和综合素质评价进行选拔。

【记者】马立敏