广州“新中考”，初三学生首次进行音乐美术上机考试

两科合考共60分钟，成绩将作为学生毕业和升学的基本依据。

今年是广州“新中考”第一年，首次将音乐、美术纳入中考。4月1日—2日，广州市的初三学生首次进行音乐和美术学业水平考试的上机考试。两科合考共60分钟，成绩将作为学生毕业和升学的基本依据。

作为中考录取参考科目，题型为选择题和判断题

根据规定，音乐和美术上机考试实行全市统一命题，本次理论考试采用机考的方式，考核范围是音乐美术七至九年级课本上的内容，题型为选择题和判断题。各区在规定的时间内组织考试，考试成绩计算机自动评定。

为做好常态化疫情防控工作，减少考生交叉接触，音乐和美术上机考试考点原则上设置在各初中学校。外地返穗生由户籍所在区招考办统筹安排考点。

根据新政，今年开始广州中考实行“全科开考”，分为录取计分科目和录取参考科目，录取计分科目为语、数、英、体育、道法、史、物、化，录取参考科目为地理、生物、信息技术、音乐、美术5科。各录取参考科目成绩评定由高到低分为A、B、C、D、E五个等级，各等级人数按在全市考生总人数所占比例分别划分为：A（25%）、B（35%）、C（25%）、D（10%）、E（5%）。

在普通高中自主招生和名额分配招生时，示范性普通高中投档考生的录取参考科目成绩均须达到C级及以上，非示范性普通高中投档考生的录取参考科目成绩均须达到D级及以上。

学生轻松应对，不少学校早已布局艺术教育

“在考试前两周，学校已经给孩子下发了不少相关资料了，就是一个过关考试，孩子觉得很轻松。”陈女士的孩子在育才实验学校就读，她觉得只要考试前看看资料，“这个考试对于孩子而言是再简单不过了。”

近年来，广州学生参与艺术学习的热情高涨。广东广雅中学的合唱团、省实民乐团、广州执信中学的交响乐团、广州市铁一中学的健美操队等均纷纷走出国门，斩获世界大奖，不论是将艺术当成未来职业还是兴趣爱好，艺术教育都成为了学校教育中不可分割的一部分。

不少学校在艺术教育上，已早有布局。如广州番禺执信中学在开足、开齐、开好国家规定课程的基础上，实行国家课程和校本课程的有机融合，在“体艺2+1”的基础上完成学校制定的“体艺2+2”的项目，即每位学生至少掌握两项艺术技能。“艺术素养进入中考以考促学，落实立德树人根本任务，促进学生健康成长、全面而有个性地发展。” 学校有关负责人表示，一所好的学校不仅能培养高分学生，还能提供更多的平台，让学生去发展艺术特长，实现梦想。该校不少学生在省市区各级比赛中屡获佳绩，还有一批学生考入星海附中、广美附中。