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高职专业“上新”了，志愿填报时我要不要选它？

2021-04-03 08:56 来源：南方网
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　　近日，教育部印发《职业教育专业目录（2021年）》。新版《目录》统一采用专业大类、专业类、专业三级分类，共设置19个专业大类、97个专业类、1349个专业，其中高职专科专业744个。

　　专业大类变化看下表↓↓↓

　　从新旧专业大类表可看出，大类代码首位统一向前一个数字位移。在大类名称上，有且仅有电子信息大类更名为电子与信息大类，其他大类名称不变。在装备制造大类下新增专业数目最多，有14个；此外，撤销公安与司法大类专业有15个之多，即对口就业进一步得到限制，需求量回调，旨在平稳过渡。

　　从现大类专业数量上看，排名前4（装备制造大类、资源环境与安全大类、交通运输大类、文化艺术大类）的分布情况呈三理一文的态势，和新高考改革趋势相吻合。

　　专业调整情况看下表↓↓↓

　　记者梳理发现，本次专业调整中，专业保留居多，按最新专业目录里的专业数（744个）算，占了56%，即绝大部分专业还是得到国家和市场认可。

　　新增专业看下表↓↓↓

　　大家需要特别注意的是，高职跟本科的专业设置不太一样。高职院校更倾向于培养高素质专业型技能人才，在设置专业的时，专业名称普遍通俗易懂，而且高职专业目录实行动态管理，每年增补一次专业。

　　面对新的专业调整，在即将到来的春季高考志愿填报中，考生、家长可以提前做些什么功课呢？

　　1.通过参考一些关键词，来锁定特色鲜明、综合实力高的专业；

　　如【省级高职院校高水平专业群】，广东省教育厅围绕国家和省重大发展战略，面向区域或行业重点产业，培养专业技能人才，确定185个专业群为第一批省级高水平专业群建设项目。

　　如【高等职业教育“创新强校工程”】，一个大专院校办学质量如何？广东教育部门组织的“创新强校工程”考核是一个重要的参考评价。这项工程自2013年开始在广东省实施。

　　2.充分考量“学生自身特点+专业综合实力+职业发展”等综合因素。从近年来新增的专业来看，排名前10的专业大类，多属市场需求而催生，重点培养社会急需的、应用型很强的人才。选择新专业要看回该专业所属的二级类和专业大类，推及就业市场，以及老专业是否已在行业中已奠定基础，新专业是否还有机会潜入

编辑： 罗予岐

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