高考志愿填报，应该怎么准备?

手把手教你如何做好志愿填报准备工作。

打开厚厚的志愿填报指南，那么多学校、那么多专业信息展现在眼前，相信不少学生与家长会有种迷茫的感觉，怎么看?怎么填?选学校还是选专业?一般来说，从高考出成绩到志愿填报之间只有一周左右的时间，此时，提前准备就显得尤为重要了，现阶段，我们能做些什么呢?南方网特邀嘉宾日丽老师为大家带来相关主题分享，手把手教你如何做好志愿填报准备工作。

在日丽看来摸清孩子的水平层次，物色一批合适的学校与专业是最为首要的，如何物色一批自家孩子实力对应之院校呢?以985、211、双一流高校为例， 日丽老师建议大家从三块准备： 冲——可随意，以往有一年录取排位能达到或接近的成数高些。物色6-10所院校。 稳——以往三年录取排位有两年能达到的。物色6-10所院校。 保——1.一般选省内学校保底;2.自家孩子排位远远高出这些学校过往至少三年以上的投档排位;3.保底学校排位至少三年以上在高优线下。物色6-10所院校。

其次就是搞懂政策。如搞懂平行志愿、知道高优线≠保录线、慎填不服从调剂选项及专业、弄清专业级差等，从而规避风险。

投档原则：分数优先，遵循志愿。投档录取有别：投档在前，录取在后，各自独立。

再一个，想清楚是学校优先还是专业优先。学校优先得做好专业调剂准备，考量学校口碑、转专业的条件，学校深造率(深造率=“出国+读研”占比)、学校就业质量(平均薪酬、就业率、就业去向)等。 专业优先得降低高校期望值，熟悉各种专业类别、进行专业录取排位测算等，日丽表示在一定程度上重专业→助就业，本科考虑就业的，可提前熟悉教育部第四轮学科评估情况，研究专业潜力，优先选择可考取各种技术资格证(硬通货)的专业。

从学科梳理合适专业，从孩子的兴趣、擅长的科目对应选择(参考各专业的核心课程)。