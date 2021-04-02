志愿填报即将开始，春季高考四大变化你了解吗？

还有一周的时间就要开始春季高考志愿填报了，到底如何填志愿，许多家长和考生仍然疑惑颇多。

还有一周的时间就要开始春季高考志愿填报了，到底如何填志愿，许多家长和考生仍然疑惑颇多。

“院校专业组的录取方式到底是什么”

“春季高考录取对学考成绩的等级有什么要求”

“听说今年文理不分、往年分数线如何参考”

……

2021年是广东新高考落地的第一年，与2020年相比，招录模式变化非常大，而春季高考录取最大的变化就是：不分物理/历史科类，只分普通类和艺体类，而普通类可填20个院校专业组志愿，艺术体类可填10个院校专业组志愿，而且普通类与艺体类不得兼报，考生只能选择其中一类进行填报。

具体四大变化往下看↓↓↓

变化一

今年春季高考招生中普通类录取将取消文理两条省控分数线，实行单独划线，不再有物理生，或历史生之分，也不划文科线或理科划，都将统一划一条普通类的控制线，一起投档录取，而且投档模式也将从以往的“投档到院校变为投档到院校专业组”；

变化二

2020年春季高考三科（语数外）的总成绩是300分，2021年春季高考三科总成绩是450分（这会直接影响到我们应该要如何使用去年相关的录取数据来作为今年填报志愿的参考。）

变化三

专业调剂范围不同。专业服从调剂志愿改革前是指可在招生院校未完成计划的专业内进行调剂，但改革后，只能在同一个院校专业组未完成计划的专业内进行专业调剂；

变化四

在2020年学考录取中，考生们的政/史/地/物/化/生等科目等级成绩至少需要达到1C2D及以上，才能填报志愿。而在考试院公布的《广东省2021年普通高等学校招生考试和录取工作实施方案》中，暂没有提到学考录取对政/史/地/物/化/生等科目等级成绩有要求。因此，2021年学考录取或不需要有C也能填报志愿。