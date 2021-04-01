广雅复办初中，对高中招生有何影响？

在即将到来的中考中，高中部招生计划是否会减少？

近日，广州市教育局宣布，广东广雅中学（以下简称“广雅”）本部校区将复办公办初中，在即将到来的中考中，高中部招生计划是否会减少？与花都校区招生是何关系？此外，随着广雅本部复办初中，广州几大名校都有了初中部，名校初中部又是怎么招生的？羊城晚报记者为大家一一“科普”。

市教育局：广雅本部高中减班，高分段学生竞争变化不大

广雅本部内复办的初中4个班，按免试就近入学原则招生，不提供住宿，以后初中每个年级维持4个班的规模。

本部每年办4个初中班，意味着高中班额减少，会否导致高分段学生报考广雅本部竞争更加激烈？本部校区高中与花都校区高中是同一分数线么？

市教育局表示，本部校区高中班名额虽然会略微减少，但今年花都校区高中招生，因此广雅高中招生的总体人数是增加的。高中招生时，广雅本部校区与花都校区分两个代码独立招生，分别划定分数线。花都校区办学的定位与本部校区处于同一梯队，届时肯定有部分高分段学生会选择报考花都校区，因此本部校区高中减少班级后，高分段学生的竞争不会有太大的变化。

花都校区高中部学位是否参加名额分配？市教育局强调，花都校区全称为广东广雅中学花都校区，是按百年广雅办学理念、模式、标准建设的高起点、高规格、高品质的公办校区，同为市属中学，与广雅本部同一法人，人财物实施统一管理调配，资源完全互通共享。花都校区的高中招生批次以及流程完全按照市属国家级示范性高中的相关规定进行，同样参加名额分配。同时也会招收部分体育、艺术的特长生。

从教育局以上答复可以看出，广雅本部高中与花都校区高中部的招生，将类似广铁一中的越秀校区与番禺校区，都有各自分数线、名额分配等，但两个校区情况差别不大。

广雅高中部增350个优质学位，前9000名的学生有望入名校

广雅今年两个校区的招生名额、自主招生、指标到校、统一批的招生情况如何？这其实可以借鉴广雅去年的招生情况，加上今年的变量，作出分析。

去年，广雅计划招生732人，自主招生名额10%（73人），其中含体育艺术特长生，约37人，指标到校（今年称为“名额分配”）比例50%（366个名额）；符合条件的非户籍招生比例为8%，招生名额约为58人。提前批统一计划的分数线为户籍生712分、非户籍生719分。

今年，广雅花都校区高中部预计9月开学，计划招生350人，采用小班化教学，设10个班级。

没有意外的话，花都校区招生计划也将参与自主招生、名额分配，也就是说花都校区大约有35个自主招生名额、175个指标到校名额分配。

总体来说，广雅的招生计划数将增多，对全市资优学生来说是利好消息。因为，去年华附、省实、执信、二中、六中、广东华侨中学、协和中学、广大附中、铁一、七中、广州中学、仲元中学的招生计划总共是8487个，广雅一家今年就增加了350个优质高中学位，也就是说今年排名前9000名的学生都有希望进入这些学校。

中考自主招生名额向集团内初中倾斜成趋势

今年是高中自主招生的第三年，从过去两年的经验看，自主招生有向集团内初中倾斜的现象。广雅高中部的整体扩大，对集团内初中生来说，也是利好，尤其荔湾广雅由民办转为公办9月招生5个班，本部复办的4个初中班，今年都将采取就近免试入学的政策，对于附近居民来，从长远来说，都增加了考入广雅高中的机会。

以去年为例，广雅自主招生名额73个计划，共有242人获得广雅自主招生综合能力测试资格。其中，广州白云广雅实验学校（白云广雅）有43人通过初审，广州广雅实验学校（荔湾广雅）有32人，通过人数分别居名单首位和第二。同为广雅系的荔湾区西关广雅实验学校（西关广雅）通过初审人数为6人，排名第四。3所“子弟兵初中”共占242人初审名单里的33.47%。

最终广雅自主招生预录取73人，分别来自30所初中。其中，15人来自白云广雅，15人来自荔湾广雅，3人来自西关广雅，集团/系内生源比例为45.21%。白云广雅和荔湾广雅获得自招综合能力资格测试的学生中，近一半最终通过广雅自招，可谓几率很大。其余非广雅系的学校，除荔湾区真光实验学校预录取4人以外，其他学校预录取人数均为1-3人。

今年，没有意外的话，广雅两个校区的自主招生名额将约为100人，自招人数扩大，集团内学生录取的绝对数量相信也会有所上升。

需要提醒考生的是，各校都有设置自主招生最低分数线，去年广雅设置的是2020年广州普通高中提前批高分优先投档线（698分），即便自招被预录取，中考成绩也必须高于这一分数才能顺利被广雅高中部录取。

指标到校名额分配红利扩大，“弱校凤头”有望上广雅

去年，广雅指标到校计划366个，被分配给全市的214所初中。由于指标生的录取分数是学校近3年在提前批统一计划户籍生录取最低分数的平均值下降20分，因此，去年仅144所初中有学生被最终录取，流标率达32.7%，但比2019年的38%有所降低。

而在这144所初中里，有77所学校学生的分数未达广雅提前批统一录取最低分数线712分，占总录取学校的53.5%左右，超过了一半。也就是说，广雅指标批中，一半的学生是指标到校政策的真正获益者。

2020年广雅指标到校录取最低分是687分，比2019年下降4分。最低分的送生学校有广州市白云区大朗中学、广州石化中学、广州市第一一七中学、广州市从化区第四中学和广州市增城区新塘镇第三中学。值得注意的是，指标到校的名额在强校，例如西关广雅、白云广雅、荔湾广雅等校录取分数皆在745分以上，荔湾广雅甚至高达757分。

今年，随着广雅花都校区高中部的招生，名额分配计划也将增加。考虑到2023年广州将取消名额分配的“限制性”分数线，未来“弱校凤头”的考生将更有机会通过名额分配获得入读广雅的机会。

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名校初中部怎么招生？

随着广雅本部复办初中，广州几大名校都有了初中部，不少家长好奇，名校的初中部是怎么招生的？

华附：网上报名+电脑派位

华南师范大学附属中学（华附）于2018年在天河区复办初中，今年将迎来第一届初三毕业生，其中4个奥班、5个平行班，共9个班400多人。

今年9月的初一新生入学季，华附初中将满编，初一到初三36个班，每个年级12个班。

2020年华附初中部的招生对象为，面向华南师范大学附属中学周边3公里范围内的天河区公办、企事业办（含转制中）穗籍小学应届毕业生。符合报名范围的学校名单有：华景小学、天府路小学、南国小学部、体育东路小学、体育东路小学海明学校、体育东路小学兴国学校、石牌小学、汇景实验学校、华康小学、龙口西小学、员村小学、昌乐小学、五山小学、体育西小学、华阳小学、天河区第一实验小学、华融小学、五一小学、华颖外国语学校小学部、猎德实验学校小学部、113陶育实验学校小学部、冼村小学、华农附小、华南师范大学附属小学、长征小学、红英小学、暨南大学附属实验学校小学部、天河第一小学。

招生方式是网上报名+电脑派位。2020年，有28所小学的3283名学生报名了华附初中部，中签率为4.9%。报名人数最多的是华景小学，473人；其次是龙口西小学，443人；第三是华阳小学，288人。

摇中人数最多的小学是华景小学22人、龙口西小学22人，华南师范大学附属小学20人，天府路小学15人，华阳小学13人。

去年，黄埔区与华附签署合作办学协议，采用“一校两区”的模式，在知识城落户新校区。设置78个班，包括初中18个班，高中60个班，共提供学位3900个。知识城校区投入使用后，华附将用约3年的时间把高中部慢慢迁移至知识城校区，石牌校区主要用于初中部办学，面向天河区招生；同时，知识城校区也将面向黄埔区招收初中生，未来天河区的初中部招生规模将翻倍。

省实：明年将增白云校区

广东实验中学（省实）初中部在越秀区，越秀区公办初中主要采用电脑派位的方式招生，2020年招10个班。

2022年，省实将在白云新城片区地块和东平片区地块开办两个校区。白云新城片区地块位于白云新城龙湖天奕南侧，总用地面积约68亩，实际可建设用地面积约54亩，拟开办成九年一贯制学校，办学规模54个班，其中小学36个班，初中18个班；东平片区地块位于东平地铁站东南侧，总用地面积约246亩，实际可建设用地面积约204亩，拟开办成完全中学，办学规模78个班。两个新校区以“2022年3月建成，2022年9月开学”为目标推进建设。根据初中招生政策，这两个校区的初中将招收白云区的学生。

执信：天河校区今年首招

广州市执信中学的初中部在校本部和水荫路校区，此外，今年9月天河校区将投入使用，迎来首届初一学生。

本部和水荫路校区的初中部都属于越秀区，按越秀区的电脑派位的方式招生。天河校区初中部将招收天河区学生，具体招生范围和方式尚未出台。

广大附中：

地段和电脑派位

广大附中初中部有两个校区，分别是广大附中大学城校区、黄华路校区。大学城校区2020年招8个班，地段生需符合的条件是小谷围街四条保留村户籍且户籍登记住址为小谷围街辖区内的小学应届毕业生；小谷围街辖区内楼盘符合“人户一致”条件的小学应届毕业生；大学城（小谷围街辖区内）招高校、机关事业单位在职在编人员小学应届毕业子女。

黄华路校区位于越秀区，主要采用电脑派位的形式招生。