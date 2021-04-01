校服啥款式 学生可“话事”

校服设计应逐步健全推荐评议制度，听取学生、家长、社会各方意见，搭建和营造专业引领、多方参与、机制灵活、鼓励创新的平台和氛围，整体提升本市中小学生校服着装水平。

过去说起校服，很多人总是将其与“土”“丑”联系在一起。近年来，广州的校服越发注重美观时尚，展现青少年的青春风采。未来，校服要选什么款式，学生们也有一定的“话事权”了。日前，《广州市中小学校服管理办法》发布。其中提到，校服设计应逐步健全推荐评议制度，听取学生、家长、社会各方意见，搭建和营造专业引领、多方参与、机制灵活、鼓励创新的平台和氛围，整体提升本市中小学生校服着装水平。

校服设计听取学生、家长、社会各方意见

根据办法，选用校服的学校应建立以学校、家长委员会为主体，学生代表、家长代表、社会代表等多方参与的校服选用组织，并就校服选用、采购及售后服务等制定具体细则。

校服设计应考虑本地气候、青少年身体特点、学校各类活动的需要等因素，注重校服面料、功能、款式，引导专业设计人员或学生参与校服设计。校服设计应逐步健全推荐评议制度，听取学生、家长、社会各方意见，搭建和营造专业引领、多方参与、机制灵活、鼓励创新的平台和氛围，整体提升本市中小学生校服着装水平。校服款式一经选定应保持相对稳定，以减少家长支出。

校服采购需全程公示

学校采购校服可采取自行采购或委托第三方机构代为集中采购的形式。校服招标采购时，学校或第三方机构依照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规开展招投标的具体工作。采购单位在确定校服生产企业之前，应对有意向参与校服生产企业的生产能力、质量保障能力、售后服务水平、社会信誉度作必要的调查、核实和比较，并选用质量保障体系健全、质优价廉、售后服务完善、社会信誉好的服装生产企业。

采购单位应全程公示校服采购工作，包括向学生和家长公示通过招投标等公开方式选定的校服生产企业、校服质量标准、采购流程、采购价格等情况，主动接受社会监督。

这所学校校服由学生设计

记者了解到，2017年，广东省教育厅等三部门联合出台的《关于进一步加强中小学生校服管理的意见》（粤教后勤〔2017〕2号）中提到，为体现校服育人功能，以校服传承学校的教育精神和历史文化，实现校服“一校一款”目标。广州多区随后开始实施“一校一案”标准,鼓励各校发展弘扬校园特色文化、自主设计校服。如今，东风东路小学的校服就是由学生设计的。2017年12月，该校面向全校师生征集新校服设计方案，最终采纳了当时还在上二年级的女生姜炎孜的设计。学校一笔没改没添直接拿去打版，效果也很让人满意。

校方表示，发动全校师生设计校服，目的是让学生能充分发挥能动性，树立小主人翁精神。不仅鼓励大家亲手设计校服,对征集来的候选方案也进行了多轮投票选定。校长彭娅说：“每一个孩子都应该是充满个性、创造力和想象力的,学校最大限度给予学生自由发挥的空间,让他们感受到‘我的校服我做主，我的校服由我创’的自豪感。”