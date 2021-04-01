广东海洋大学阳江校区正式签约落地

广东海洋大学阳江校区首期拟开设7个专业，将在2021年秋季建成招生，共招收本科生700人，硕士生及博士生若干。

3月30日上午，建设广东海洋大学阳江校区工作协议签署活动在广东海洋大学霞山校区北院举行。根据协议，广东海洋大学阳江校区首期拟开设7个专业，将在2021年秋季建成招生，共招收本科生700人，硕士生及博士生若干。

校区首期建设7个专业

根据工作协议，广东海洋大学阳江校区是广东海洋大学的组成部分，广东海洋大学全面负责阳江校区建设和发展。

广东海洋大学有关负责人介绍，在巩固加强既有帮扶成果基础上，学校将在人才培养、学科建设、科学研究、产教融合、服务区域发展等多方面与阳江市政府和华南理工大学统筹协调、加强合作，稳步做好增量，做好各项工作的衔接对接，确保2021年秋季顺利建成招生，为加快推进区域协调发展和沿海经济带区域经济社会高质量发展提供新动能。

阳江校区首期拟开设机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、计算机科学与技术、食品科学与工程、会计学、旅游管理、工商管理7个专业，后期将开设50个左右专业，具体专业设置将在广东海洋大学、华南理工大学、阳江市政府三方充分论证后进行规划分步招生，形成以契合区域经济社会发展需求的学科专业为主，多学科专业协调发展的学科专业布局。

阳江校区计划招生规模2万人，原则上首期（2021年-2025年）5000人（含本科生4000人，硕士研究生和博士研究生共1000人）。2021年拟招收本科生700人，硕士生及博士生若干。

阳江“大学梦”即将如期实现

建设广东海洋大学阳江校区是贯彻落实省委省政府关于在揭阳、汕尾、阳江建设本科新校区，补齐粤东西北地区高等教育发展短板，实现全省21个地级以上市本科院校全覆盖的重要工作部署。

广东省教育厅有关负责人介绍，揭阳、汕尾、阳江三所本科高校新校区建设，必将增强粤东西北地区可持续发展的“造血功能”，为粤东西北地区对接融入粤港澳大湾区发展、缩小与珠三角发展差距提供强劲动力。

该负责人指出，四方签署关于建设广东海洋大学阳江校区的工作协议，标志着在阳江市筹建的本科高校正式进入到“海大校区”的新阶段，阳江市人民期盼已久的“大学梦”即将如期实现。

【记者】杜玮淦

【通讯员】欧卫军