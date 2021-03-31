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暨大新闻与传播学院乡村振兴训练营到访仙涌

2021-03-31 14:47 来源：南方网
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　　3月28日，暨南大学新闻与传播学院30名师生前往佛山市顺德区陈村镇仙涌村进行乡村振兴训练营活动。该训练营旨在深入了解乡村建设的进展和成果，助力岭南仙涌村的理学文化传承和特色产业的发展。

　　仙涌村，位于陈村镇中部偏东，该村2009年被定为“顺德新农村建设”试点、2015年被列为陈村镇花村建设试点规划、2017年被列入推进佛山市美丽文明建设示范村、2019年被评为“全国乡村治理示范村”……仙涌村获誉众多，是乡村振兴的典型案例。

　　为了解乡村振兴实践、对朱子理学在仙涌村的传承和发展做出进一步了解，并完成融合媒体的合作项目，暨南大学师生在仙涌村，对花村振兴展示馆、朱子学堂、仙涌小学等地进行了实地考察，并开展了访谈和拍摄工作。

暨南大学新传院师生于仙涌小学前合影

暨南大学新传院师生于花村振兴展示馆合影

　　一大早，在仙涌村讲解员霍嘉欣的带领下，老师和同学们参观了仙涌小学、年橘文化体验馆、朱氏始祖祠和花村振兴展示馆。

　　据介绍，仙涌小学是重要的教育平台，朱子理学的传承在小学的陈设、建筑和师生活动中都体现的淋漓尽致。每年开笔礼仪式上，一年级的同学都需要学习和背诵朱子家训。年桔文化展示馆记录着当地的年桔种植史、年桔的科普知识以及年桔文化。朱氏始祖祠位于陈村镇仙涌村委会旁，有明代建筑风格，现被活化改造成朱氏文化陈列馆。花村振兴展示馆内陈列了仙涌如何坚持党建引领，落实党对基层发展的引领作用，振兴当地经济产业，挖掘文化底蕴的过程和成果。

　　“在这里，我们不仅见识了仙涌村的农产风光，还体会到了当地的文化底蕴。”来自中国香港的曾同学这样说到，“这里我们可以真正地见识到了中国乡村振兴的发展路径和建设成果。”

同学们在讲解员霍嘉欣的带领下参观年桔文化体验馆

　　参观结束后，老师和同学们以小组为单位，各自到仙涌不同的地方拍摄取材，策划与执行仙涌和暨南大学新闻与传播学院合作的融合媒体项目。

　　来自中国台湾的张同学说：“我们小组的计划是为仙涌的年桔文化传播出自己的一份力。我们网络与新媒体专业的同学技术上都比较强，而我们小组比较擅长于视频制作，因此希望可以以动画视频的形式宣传陈村仙涌的年桔文化。”

　　“我们想做的是文化振兴方面的内容。仙涌的朱子理学文化是其村文化构成很重要的一部分，希望在今天取材结束之后，利用手头已经有的素材和资料完成一个网页或者H5作品，帮助仙涌的朱子理学文化被更多的人所知道。”另一组的肖同学说到。

　　还有的组要去访谈朱永新老先生和朱健伦老书记，他们都是仙涌村里为颇有名望的老先生：“这两位老先生都对仙涌村的建设和发展做出了许多贡献。朱永新老先生是村里的‘百科全书’，不仅曾负责组织仙涌村的祭祖活动，现在依然在教村里的孩子们写书法；朱健伦老书记承担了村里年桔馆、朱子学堂等地点的建设工作，知晓不少相关的历史和文化知识。”

老师同学们和朱永新老先生合影

朱健伦老书记在朱子学堂接受采访

　　在本次活动中，老师同学们还参观了朱子学堂。2019年，仙涌村党委通过“美丽文明村”扶持资金，全力推进仙涌村“朱子学堂”项目，坚持修旧如旧、复原传统建筑格局的原则，将旧银杏驿站重新修葺活化为朱子学堂。仙涌村历来重视村子里的文化教育建设，朱健伦老书记在随后的访谈中提到，过去村民们无论多穷，都捐谷捐钱为建学校出力。

　　来自中国香港的王同学参观完朱子学堂之后发表感想，“我认为要传播中华文化首先要对此有足够的了解，而此次参观仙涌，我们对中华文化的建设和传承都有了进一步的了解。”

　　参观结束后，此次仙涌乡村文化振兴训练营活动就此告一段落，但同学们学习中华传统文化、助力乡村振兴的任务仍未结束，暨南大学新闻与传播学院与仙涌村以及其它乡村的合作还将继续。在未来，暨南学子会持续响应国家号召，在乡村振兴的项目中继续做更多的尝试。

　　(文：肖泓 图：活动方供图)

编辑： 罗予岐

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