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华南理工大学原创话剧《红色甲工 血色浪漫》公演

2021-03-31 10:41 来源：南方网
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　　南方网讯 （记者/柯丹洁 通讯员/华轩）“就让反动派的枪声，来作我们婚礼的礼炮吧! ”3月29日晚，豪迈的革命誓言和经久不息的掌声，久久回荡在华南理工大学学术大讲堂的话剧演出现场。

　　党史学习教育开展以来，华南理工大学用英雄人物的伟大精神，为青年师生提供丰厚精神滋养，多措并举开展了“学党史、强信念、跟党走”学习教育主题党日（团日）、“党史故事汇”等活动，推动党史学习教育入脑入心。近日，以该校办学源头之一——广东省立第一甲种工业学校校友、革命英雄周文雍为创作原型，学生自编自演的话剧《红色甲工 血色浪漫》在校内公演，用表演艺术的形式将百年前那场特殊的婚礼“浪漫”呈现，教育引导了广大师生了解党的光辉历程、感悟党的初心使命、领会党的创新理论、体认党的精神谱系、传承党的红色基因。

　　1918年8月更名设立的广东省立第一甲种工业学校（简称“甲工”）是华南理工大学的最早办学源头。自五四运动开始，该校涌现出一批英雄人物，如杨匏安、周文雍、阮啸仙、刘尔崧、周其鉴、张善铭、黄学增等。他们作为中共早期党员或社会主义青年团员，在广东省五四运动和广东省工农运动中，担当主要组织者和领导人，有的参与缔造广东党组织的基础，投身党的事业；有的冲锋在前，为广大工农群众的翻身解放慷慨赴难，壮烈捐躯，学校被称为“红色甲工”便由此而来。

　　周文雍，广东开平人，1905年8月生。1919年五四运动爆发后不久，离开家乡到广州考入甲工读书。1923年加入中国社会主义青年团，1925年加入中国共产党。曾任中共广东区委工委委员、广州工人纠察队总队长、中共广州市委组织部部长兼市委工委书记等职。

　　陈铁军，原名陈燮君，广东佛山人，1904年3月生。1924年秋，考入广东大学文学院预科。求学期间，为追求进步，铁心跟共产党走，她将原名燮君改为铁军。1926年4月，加入中国共产党。

　　1927年，为了反抗“四一五反革命”，甲工涌现出一批英雄人物带领工农大众武装起义，其中的主要领导者就有周文雍。他与陈铁军同志在革命中假扮夫妻，与敌人斗智斗勇，领导了著名的广州起义。在释放被捕工人的游行中，为了掩护其他人，他们不幸被捕。在狱中，他们备受酷刑，但始终坚贞不屈。在生命的最后时刻，他们决定将埋藏在心底的爱情公布于众，在敌人的刑场上举行了革命者的“婚礼”，表现了大无畏的英雄气概。

　　一直以来，华南理工大学坚守为党育人、为国育才的初心和使命，坚持“立德树人”根本任务，培养担当民族复兴大任的时代新人。学校多次获得教育部高校校园文化建设优秀成果特等奖和一等奖，荣获首届全国文明校园荣誉称号，入选教育部“三全育人”综合改革试点院（系），“三全五导”实践育人模式入选第一批高校思想政治工作精品项目……为庆祝建党百年，华南理工大学传承红色基因，将光辉党史和校友事迹结合起来，将周文雍及陈铁军烈士的事迹搬上舞台，以话剧这一生动直观的方式献礼百年，致敬先烈。话剧在学校团委的指导下，由在校学生自编自演，参演学生也是来自各个学院，并没有专业功底。但是大家克服了学业紧张、疫情防控的困难，花费半年多的时间，精心排练、打磨，最终奉上了一场精彩、感人的演出。在多场演出结束时，观众们起立鼓掌，向演员们表达肯定，不少观众更是眼含泪光，久久沉浸在那段悲壮的历史中。

　　在半年多时间的排练过程中，伴随着演技不断提高的还有参演学生对党史的熟知和对先烈的敬仰。周文雍的扮演者、体育学院学生叶峻羽表示，“与时空之外的另外一个自己对话，收获友谊也收获成长，更找到自己站在舞台上的意义：以自己的方式致敬百年前的革命先烈，让同学们了解这一段光辉的历史激发由衷的爱国之情！”参演学生、食品科学与工程学院王一杰意犹未尽地说：“希望走出剧场后，可以走进历史，走进广州起义纪念馆、农讲所、中共‘三大’会址，去看历史里面那些眼里带着光的人”。

　　以立德树人为根本任务，用党的历史为青年学子启迪智慧、砥砺品格，让参演经历、对话感悟沉淀为宝贵的精神财富，成为个人前进道路上的强大动力。学校党委副书记陶韶菁表示，“个人的志向一旦与国家和民族的前途命运紧密相连，理想就获得了张力，人生的价值就拥有了无限可能。追寻红色记忆，传承红色基因，是回归初心，是珍惜现在，更是为了开创未来。要心里有火、眼里有光，传承一代代青年人以国家民族为己任的、拼搏奋斗的精神，以青春之我，实现中华民族伟大复兴。山河壮美，国泰民安，愿此盛世如你我所愿。”

编辑： 罗予岐

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