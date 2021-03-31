庆祝建党100周年，全国职业院校名师讲党史活动启动

3月27日，浙江嘉兴南湖中共“一大”纪念船（红船）旁，全国职业院校庆祝建党100周年名师讲党史活动启动仪式举行。

南方网讯 （记者/柯丹洁 通讯员/林怡如）3月27日，浙江嘉兴南湖中共“一大”纪念船（红船）旁，全国职业院校庆祝建党100周年名师讲党史活动启动仪式举行。

这一活动由全国高职高专院校思想政治理论课建设联盟组织。全国高职高专院校思想政治理论课建设联盟会长、广东轻工职业技术学院党委书记杜安国，联盟副会长、浙江省高职党建研究会会长、浙江金融职业学院党委书记周建松，嘉兴职业技术学院党委书记方俊良等人出席。活动共吸引来自全国170多家职业院校的关注和参与。

据悉，“讲党史”活动将以微课的形式，在联盟官方网站、学习强国等平台播出，预计在今年4月底全部录制完毕。目前已有的150多个党史选题，均来源于各名师的学校所在地，其录制地点选在历史事件发生的现场或纪念地、纪念馆等。各校思政课教师利用自身优势积极投身党史教育，打造立体生动、入脑入心、学生喜爱的党史教育思政课堂，把党史思政课讲得更有亲和力、感染力，更有针对性、时效性，实现知、情、意、行的统一。

据介绍，早在2020年11月，广东轻工职业技术学院作为全国高职高专院校思想政治理论课建设联盟会长单位，牵头各省联盟理事单位，陆续组织全国150多名获国家级、省级表彰的教学名师，为开展“讲党史”活动做准备。

仪式上，杜安国表示，作为高职院校的思政课教师，在党成立百年之际，结合各地特色资源讲党史，挖掘党史所蕴含的红色基因，将红色文化融入职业教育，用红色基因涵养正气；用党的实践创造和历史经验启迪智慧、砥砺品格，聚焦立德树人，这是作为高职教育人勇于担当、积极作为的一种态度。同时，他希望参加活动的专家们，要讲出信仰、讲出立场；讲出自信、讲出新时代的主旋律；同时讲出智慧和方法。

全国高职高专院校思想政治理论课建设联盟理事会、秘书处人员，其他牵头学校党委书记，参与“名师讲党史”录制活动的思政课名师也参加了启动仪式。