投入20亿！暨南大学珠海校区将有大动作

暨大珠海校区近年来聚焦优势特色领域，学科建设大步向前，科研水平再上台阶，以创新推动国际双向交流，服务地方产业经济社会发展的能力和水平显著提升。

3月29日上午，珠海市香洲区科创大会举行，珠海市市长姚奕生、副市长李翀，暨南大学党委书记林如鹏、副校长张宏等出席大会。会上，张宏代表学校与珠海市和香洲区签订暨南大学科技创新园（珠海）二期工程（以下简称“科创园二期”）三方共建协议，暨南大学珠海研究院（筹）同步启动。

（签约仪式现场）

投入20亿 加大力度建设暨南大学科技创新园（珠海）

据介绍，早在2016年1月28日，珠海市人民政府与暨南大学签订共建广东省高水平大学战略合作协议，支持建设暨南大学科技创新园（珠海）。

科创园一期于2018年正式开工建设，2020年建成并交付使用，总建筑面积达3.15万平方米，包含会议中心、学术交流中心及高端研发楼各1栋。

（科创园一期建成实景）

科创园二期由珠海市政府和香洲区政府共同投入约20亿元进行建设，拟建造以科研大楼、产业大楼和配套公立小学为主的建筑物约20万平方米。

未来，科创园二期的科研、产业楼群将与已在科创园一期中建成的学术交流中心合并成为暨南大学科技创新园（珠海），与香洲区正在为我校珠海校区建设的公立幼儿园和此次配套建设的公立小学一起，共同用于学校在珠海校区开展新一轮的学科建设、人才引进、科学研究和学术交流。

暨南大学科技创新园（珠海）的建设，将同时推动学校与珠海市、香洲区政府进一步深化校地产学研合作，服务我校高层次人才团队和高科技成果在珠海的孵化和落地。

（科创园二期项目效果图）

暨南大学珠海研究院立足珠海 面向粤港澳

暨南大学珠海研究院（筹）是由珠海市/香洲区政府与暨南大学合作共建的独立法人单位（事业单位），是采用市场化、产业化运作的新型研发机构。

研究院将立足珠海、面向粤港澳，以产业创新需求为导向，集聚一批高端创新人才和团队，突破一批核心关键技术，培育一批国际化创新平台，产出一批重大原始创新成果，为珠海市的经济社会发展提供有力的科技支撑和智力支持，并力争成为国内外具有重要影响力的新型研发机构。

该项目的相关负责人表示，科创园二期和珠海研究院的启动，将为暨南大学在“一体两翼”战略下进一步实现学科资源和人才团队的优化布局、加速学校的高水平发展和“双一流”建设步伐、并进一步融入粤港澳大湾区建设，助推珠澳创新发展。

通过校市协同努力，珠海校区近年来聚焦优势特色领域，学科建设大步向前，科研水平再上台阶，以创新推动国际双向交流，服务地方产业经济社会发展的能力和水平显著提升。（通讯员：李伟苗 图片：校方供图）