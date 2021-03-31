高考“投档”和“录取”完全是两个概念！搞不清楚很麻烦

有人问，“在一个学校多个专业组里，第一个专业组的专业检索完了没录取，第二个专业组的专业还检不检索？”

有人问，“在一个学校多个专业组里，第一个专业组的专业检索完了没录取，第二个专业组的专业还检不检索？”

其实这位家长会提出这样的问题，很大一部分原因是混淆了“投档”和“录取”两个概念。

那么，今天就带大家对照着志愿表，一起来了解一下“投档”和“录取”。

左边红色部分是院校、院校专业组的区域，属于投档。

右边蓝色部分是专业的区域，属于录取。

投档是指省教育考试院根据考生分数（排位）、志愿填报情况和各院校当地的有效招生计划等情况，把考生档案投放给招生院校专业组。

录取是指招生院校专业组在接收到，考试院投档来的考生档案，然后根据考生在该院校专业组里填报的6个专业依次录取，然后根据分数情况、是否服从调剂等，形成最终的录取结果。

投档：是省教育考试院的事儿。省教育考试院把考生档案投给院校专业组，投档只有一次

录取：是学校的事儿。院校招办按院校专业组把考生档案录取到具体专业

投档：决定的是去哪所大学的哪个专业组

录取：决定的是读哪个具体专业，读什么课程

投档：这个环节不存在服从调剂

录取：这个环节里可以选择服从调剂

投档：规则有平行志愿和顺序志愿

录取：规则有分数优先、专业优先、分数极差

投档：按什么规则？是省教育考试院定的。

录取：按什么规则？是各校定的

投档：如何判断投档规则？最直接的方法是看志愿表，平行志愿的均已标注，未标出的是顺序志愿。

录取：如何判断录取规则？最直接的方法是看学校招生简章。

记者|翁子盈、罗予岐

本期专家顾问|高考志愿规划师 罗慧敏

出品|南方青春高考季