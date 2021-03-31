南沙区教育局：新开办学校开办当年原则上只招收起始年级

未经批准的招生计划无效，超出招生计划部分的新生不得办理学籍；新开办学校开办当年原则上只招收起始年级。

未经批准的招生计划无效，超出招生计划部分的新生不得办理学籍；新开办学校开办当年原则上只招收起始年级。3月30日，广州市南沙区义务教育阶段学校招生实施细则（征求意见稿）公布。

区教育局根据本行政区域内地理及交通状况、学校布局及规模、人口分布、招生方式、新增公办学校、对口学校学位承载情况等因素，按照就近入学原则合理划分公办小学和公办初中的招生范围。公办学校招生范围确定后原则上保持稳定，根据南沙区学校建设及学位承载能力适时进行调整的，报区政府批准并向社会公告。新开办学校开办当年原则上只招收起始年级。

公办小学学位分配按“人户一致”原则安排本区户籍适龄儿童入读对口地段小学。其中，要注意的是，如对口公办小学学位不足，则根据适龄儿童满足“人户一致”条件的时间排序，按照顺序和公办小学的学位数安排入学，满足“人户一致”条件的时间相同的，则通过电脑派位方式确定，因排序靠后未能入读对口公办小学的，由区教育局统筹安排区属公办学位（含政府购买的民办学校学位）。

而在公办初中的就读方面，具有南沙区户籍的应届小学毕业生（含外区、外市返区生）按照区教育局划定的招生范围对口直升公办初中学校。但有5种情况属于由区教育局予以统筹安排区属公办学位。包括，对口公办初中学校学位不足，则根据适龄少年满足“人户一致”条件的时间排序，按照顺序和公办初中学校的学位数安排入学，因排序靠后未能入读对口公办初中学校的适龄少年；住宅单元已有适龄少年在对口初中学校在读7-8年级的（同一家庭且符合计划生育政策所生育的子女除外）等。