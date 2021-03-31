深圳中小学课后服务今秋拟全覆盖

一直以来，“四点半”问题是许多“双职工”家庭面临的现实难题，今年春季开学，深圳教育即推出了一项重磅“福利”。

一直以来，“四点半”问题是许多“双职工”家庭面临的现实难题，今年春季开学，深圳教育即推出了一项重磅“福利”——在正常上课日的下午放学后开展1—2课时的课后服务，结束时间不超过18:00，向学生免费提供。

3月30日，深圳市教育局副局长王水发做客“898民心桥”栏目，就深圳市分批稳步推进课后服务工作进行了介绍。王水发表示，目前，深圳课后服务在不少学校已正式推进一个多月，福田、南山、宝安、光明等区也已经陆续召开课后服务现场会，学习示范校工作经验。并透露，今年秋季，深圳拟将课后服务工作在全市公民办中小学中铺开，进一步满足人民群众对美好生活的向往。

不仅仅解决家长接送难题

众所周知，《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》是今年春季学期印发，但这在全国并不是率先，其他省市课后服务早在去年就已经陆续开展，为何深圳依然备受关注？节目现场王水发给出了解答。

“我们在顶层设计、路径研究上下了很大的功夫，进行了广泛、深入的调研和讨论，认真吸取各类建设性的意见和建议后才正式发布。”王水发说道，因此，深圳的课后服务方案呈现出几大特点。

首先，深圳于2016年至2018年便开展“四点半活动”试点，课后服务方案有着“四点半活动”三年的基础；其次，课后服务由政府主导、学校主导，财政经费予以保障；与此同时，全市义务教育阶段公、民办学校全覆盖，有意愿参加的学生全覆盖；并且鼓励校内教师参与同时合理取酬，这些都成为深圳课后服务顺利推进的条件。

王水发介绍，课后服务说到底也是课程的服务，为此，深圳立足“家长满意、学生喜欢”，设计了多类课后服务课程，让课后服务不仅仅解决接送难题。

“我们设计了学生自主课程，学生可以进行自主作业自主阅读自主社团；同时也有学校共享课程，包括老师提供相关兴趣课程，机构提供的高质量课后服务以及有特长有条件有意愿的家长参与的课程。”王水发说，这些课程都以学校为主导，最终都会纳入课程菜单，供学生选择。

校内完成作业托底学生素养提升

根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》，课后服务学校应有效整合校内外优质教育资源，可组织开展有利于学生全面发展和培养兴趣特长的社团活动、体育和艺术活动；也可以开展学生自主作业、自主阅读等学习活动，以及因地制宜组织学生就近到社区活动中心、少年宫等场所，开展各类参观、学习、训练、体验等。

对于关注度最高的校内完成作业一项，王水发强调，在探索课后服务中，这也是摆在首位进行考虑的，因此，建议在课后服务第一课时进行自主作业自主阅读，第二课时推进特长发展。

校内完成作业有哪些好处？王水发给出了“八好”，即：好在“养成完成作业的习惯”、好在“及时解决作业困难”、好在“提高作业质量和效率”、好在“提高学生学习的兴趣”、好在“有时间在家锻炼、做家务陪伴家人”、好在“有充足的睡眠”、好在“有利于改善亲子关系”、好在“有利于提升学生身心健康水平”，“我们尽最大程度实现这些后，再进行学生兴趣培养，提高学生综合素养”。

为保障小学生在校内完成作业，王水发介绍，深圳市教育局还给出了具体的可行性措施，包括学校要实行作业总量控制与统筹、加强作业有效性研究、合理安排“自主作业”课时、落实教师看班与答疑辅导、指导学生利用碎片化时间完成作业、探索布置分层作业和弹性作业等。