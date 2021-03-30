如何框定合适的大学？这四个步骤你必须了解

报考大学，请先看清楚具体专业和合并情况，避免误入“野鸡大学”陷阱。

一、读透高校录取规则

有许多考生或家长，在考虑高考志愿填报时，往往把主要经历放在学校的录取分数线上，而忽略了对高校《招生章程》的阅读。其实，要填好志愿，高校的《招生章程》是不可不读的。因为《招生章程》是高校向社会公布有关招生信息的主要渠道之一，其中的内容尤其是“录取规则”，是高校对社会和考生的承诺，高校必须依据招生章程开展招生工作。因此，考生要仔细阅读。

之所以要读透高校录取规则，这里说的是要“仔细”阅读，是因为许多文字，不仔细琢磨，容易被忽略。也就是这里要谈的细节问题。

高校《招生章程》“录取规则”中，就有许多值得注意的细节问题，考生稍不注意，就会被忽略。我们仔细剖析《招生章程》，希望在新一年的填报中，引起广大考生的注意：

（1）平行志愿的低投档比例或“不退档”承诺

阅读高校《招生章程》的“录取规则”里，要明确调档比例。如平行志愿的调档比例，一般都在高校招生计划的105%左右。但也有高校提出只按该校招生计划数的100%调档。

不要以为调档比例只是院校和省级招办的事情。其实从高校明确提出的调档比例中，可以读出一些对考生非常有用的信息：如投档比例100%,，则意味着零退档，只要愿意服从调剂，身体不受限。这个信息对考生来说是非常重要的信息，因为平行志愿投档后如被退档，则只有等待征求志愿或进入下一批次。

（2）梯度志愿第一志愿录取满额，也录取非第一志愿考生

对于传统的"顺序志愿"投档录取模式的省份来说，一般高校只有在第一志愿生源不足时，才接收非第一志愿考生，但也有一些高校在生源充足的情况下，接收非第一志愿考生。

（3）录取条件或要求

当然，"录取规则"里，更多的是一些限制性要求。有关限制性要求，多是针对部分专业或部分身体受限考生。但也有一些院校提出了"超宽"限制要求，也就是限制面比较大。

（4）专业学制的"不三不四"

除医学类本科专业为五年外，一般本科专业为四年，但却有不少非医学本科专业"不四"。一些院校在《招生章程》里会有特别说明，或在《招生计划》会有备注。如学制一般5年的专业有建筑学、城市规划、景观建筑设计等。

二、摸清学校底细

报考大学，请先看清楚具体专业和合并情况，避免误入“野鸡大学”陷阱。可参阅“教育部公布具有招生资格的高校名单”。

三、参考全国大学的国家重点学科

需要明确指出的是全国大学一级学科排名和国家重点学科的分布情况对报考研究生作用非常大，只需“对号入座”就可以了，而对于高考生就不完全如此了，由于全国大学一级学科排名和国家重点学科是根据研究生学科、专业目录进行的，而本科生的专业目录与研究生学科、专业目录相比有较大的不同，不是一一对应的关系，故而不能简单地完全“对号入座”，但也不是说完全没有"对号入座"的，具有非常高的参考可用价值是无疑的。

四、理性参考各类“大学排行榜”

尽管目前国内关于高校的排名榜很多，排名的依据和参照因素不尽相同，调查的范围大小不一，因此有些“大学排名榜”不免失之科学和客观。对高考考生来说，如果能够正确看待各种排行榜和理解它们的意义，对于填报志愿也有很大的帮助。